In der Heimat den Wunschberuf ergriffen

Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Seit einem halben Jahr leitet Ivonne Keller die Rheinsberger Bibliothek. Obwohl sie den Beruf gelernt hat, ist es für sie das erste Mal, dass sie ihn auch ausübt.

Die 30-Stundenwoche von Ivonne Keller ist gut ausgefüllt. Wenn sie nicht hinter dem Empfang der städtischen Bücherei sitzt, erfasst, ordnet und aktualisiert sie den Bestand, bespricht sich mit Kollegen des Verbunds der Bibliotheken im Landkreis sowie dem Medienzentrum, hält Kontakt zu Kitas und Schulen, plant und organisiert Veranstaltungen, bei denen sie Werbung für die Bibliothek und fürs Lesen machen möchte. "Es ist erstaunlich, wie viel Arbeit nebenbei aufkommt. Mir wird nie langweilig", sagt die 34-Jährige.

Dass sie überhaupt an diesen Job kam, ist für sie eine glückliche Fügung. Die gebürtige Rheinsbergerin verließ ihre Heimatstadt mit 19 Jahren, um in Hannover an der niedersächsischen Landesbibliothek eine Ausbildung zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste zu absolvieren. Nach dem Abschluss arbeitete sie in Aschaffenburg und Mönchengladbach – allerdings nicht in Büchereien, sondern als Bürokraft. Im vergangenen Jahr zog es sie schließlich zurück in die Heimat. Mangels Alternativen jobbte sie anfangs als Kellnerin, bis schließlich die Stelle in der Rheinsberger Bibliothek ausgeschrieben wurde. Kellers Vorgängerin Marie Pangritz war zum Medienzentrum des Kreises gewechselt. Eigentlich war die Position schon wieder neu besetzt, doch derjenige, der den Zuschlag erhalten hatte, war kurzfristig abgesprungen. So bekam Ivonne Keller ihre Chance – und nutzte sie. "Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich in Rheinsberg in der Bibliothek arbeite", kann sie ihr Glück selbst kaum fassen.

Mittlerweile hat sie sich an ihrem neuen Arbeitsplatz ganz gut eingelebt. "Ich habe mir in den vergangenen Monaten schon einen guten Überblick verschaffen können. Die regelmäßigen Nutzer kennen mich inzwischen, und ich lerne sie, den Bestand und die Arbeitsabläufe immer besser kennen", fasst sie ihre ersten sechs Monate zusammen. Bei der Vielfalt ihrer Aufgaben kann sich Ivonne Keller auf die Hilfe der ehrenamtlichen Helferinnen Heidrun Giese und Adeltraud Tobolski verlassen. Die Rentnerinnen hatten den Betrieb der Bibliothek auch gewährleistet, als sie nach Pangritz Weggang und dem Absprung ihres designierten Nachfolgers eine Zeitlang ohne hauptamtlichen Mitarbeiter war.

Der Bestand der Bibliothek umfasst 11 000 Bücher, Hörbücher und DVDs. Ivonne Keller ist bestrebt, am Puls der Zeit zu bleiben. Für Neuanschaffungen stehen ihr pro Jahr rund 2 500 Euro zur Verfügung. Um halbwegs aktuell zu bleiben, bräuchte sie aber eher 18 000 Euro, schätzt sie. Dank der Kooperation mit dem Medienzentrum und den fünf anderen Bibliotheken im Kreis kommt sie aber auch an weitere Titel. Für die Auswahl der Bücher durchforstet sie regelmäßig Bestsellerlisten und fragt auch ihre Nutzer nach deren Interessen. Rund 130 aktive Leser nutzen die Bibliothek regelmäßig. Viele von ihnen sind Kinder oder bereits älteren Jahrgangs. Nur Leute mittleren Alters seien selten in der Bücherei anzutreffen. 2018 verzeichnete die Einrichtung insgesamt 1 600 Besucher.

Wie in den vergangenen Jahren wird sich die Rheinsberger Bibliothek wieder an der Langen Nacht der Künste sowie dem Literarischen Bilderbogen beteiligen. Zudem möchte sich Ivonne Keller mit einem Programm an der Kinderbuchmesse in Neuruppin beteiligen. Ihr schwebt ein Kinderbuch-Kino vor. Außerdem habe der Pfarrer der Prinzenstadt, Christoph Römhild, sie angesprochen, weil er im Herbst eine Lesereihe veranstalten möchte. Keller hat sich darüber hinaus vorgenommen, enger mit Kitas, Schulen und Altenpflegeeinrichtungen zusammenzuarbeiten. Ihr schwebt vor, Lesepatenschaften zwischen Rentnern und Kindern einzurichten.