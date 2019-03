Menz, wie es singt und lacht

Matthias Henke

Menz Der Unterricht wurde auf ein Minimum beschränkt, die Arbeitsgemeinschaften fielen gleich ganz aus. Dass am Dienstag trotzdem jede Menge los war in der Menzer Theodor-Fontane-Schule, lag an der Faschingsfete, in deren Zeichen der Vormittag stand.

Da versammelten sich nach der dritten Stunde alle Kinder nach einem Umzug durch das Schulhaus im Speisesaal und präsentierten jahrgangsweise ihre Kostüme, begrüßt jeweils mit einem zünftigen "Mainz", pardon, "Menz Helau!" Ob Piratenbraut, Prinzessin, Ritter oder Forstarbeiter – das Spektrum der Verkleidungen war breit und bunt. Und auch die Kinder der Kita "Henriettes Schneckenhäuschen" feierten mit. Sie durften sich und ihre Kostüme zuerst präsentieren.

Ein Auftritt der Tanz-AG, Spiele und Tanz, Schminken und vieles mehr gehörten zu der Party auch dazu. Und sogar an die Faschingsmuffel war gedacht. Sie konnten sich im oberen Kursraum mit Spielen die Zeit vertreiben, während die kostümierte Truppe sich im Erdgeschoss vergnügte.