Neue Geschäftsführer bei OVG und Winto

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Personalkarussell in Oberhavel: Zwei neue Geschäftsführer für insgesamt drei kreiseigene Gesellschaften nehmen in diesem Jahr ihre Arbeit im Landkreis auf. Diese Personalie wurde am Montag im nicht öffentlichen Teil des Kreisausschusses beschlossen.

René Kohl (kleines Bild, oben) wird zum 1. Juli Geschäftsführer der Winto und ab dem 1. Oktober auch Geschäftsführer der Life Science Oberhavel GmbH (LSO) bestellt. René Kohl, Jahrgang 1968, gilt als erfahrener Wirtschaftsförderer. Kohl war unter anderem als Büroleiter und persönlicher Referent des Staatssekretärs im Brandenburger Wirtschaftsministerium sowie als Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam tätig.

Der Berliner Holger Winter (kleines Bild, unten) leitet ab 1. August die Geschicke der Oberhavel Verkehrsgesellschaft. Die Geschäftsführerposition ist bis dahin von Klaus-Peter Fischer besetzt. Allerdings hatte der Aufsichtsrat der Oberhavel-Holding (OHBV) im November 2018 entschieden, sie nicht mehr personenidentisch (wie bei Fischer) mit dem Geschäftsführer der Holding zu besetzen, sondern die Geschäftsführerposition separat auszuschreiben. Winter hat vielfältige berufliche Erfahrungen im Bereich des Schienen- und öffentlichen Personennahverkehrs in verschiedenen Regionen Deutschlands gesammelt. So war er zum Beispiel in Bayern mit dem Aufbau von Verkehrsunternehmen betraut, trug die Gesamtverantwortung bei Betriebsaufnahmen und war als Prokurist tätig.

Der Personalwechsel wurde notwendig, weil der langjährige Holding-Chef Klaus-Peter Fischer zum Jahresende in den Ruhestand geht. Sein Nachfolger steht längst fest. Andreas Ernst ist seit 2017 Geschäftsführer der Winto und der LSO. Bereits seit Januar ist Ernst als weiterer Geschäftsführer der OHBV im Einsatz. Seine Geschäftsführerposten bei der Winto und der LSO gibt er ab. (bu)