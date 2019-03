Schwochow kritisiert ausbleibende Investition in den Bildungscampus

Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Nachdem das Land Brandenburg in Sachen Rheinsberger Bildungscampus noch immer nicht eingelenkt hat, übt Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) harsche Kritik an der Landesregierung. Dennoch möchte er den Dialog suchen. Er hofft, auf anderen Wegen Geld für die Sanierung der Grund- und der Oberschule zu bekommen.

Der Widerspruch gegen die Ablehnung der beantragten Fördermittel wurde abgelehnt. Auch die rund 1 300 Unterschriften haben das Land nicht zum Umdenken bewegt. Das Bidlungsministerium hatte den Fördermittelantrag Ende 2018 abgelehnt, weil die Sanierung der beiden Schulgebäude nicht bis Ende 2021 abgeschlossen sei. Das ist aber nötig, weil dann das Kommunale Investitionsprogramm (KIP) ausläuft, aus dem die Stadt die Mittel beantragt hatte. Zudem begründete das Land die Ablehnung damit, dass die Stadtverordneten der Gesamtfinanzierung des 4,7 Millionen Euro teuren Projekts noch nicht zugestimmt hatten. Schwochow sieht das anders. Aus seiner Sicht wäre die Sanierung rechtzeitig abgeschlossen. Was die Finanzierung angeht, lag eine Zustimmung der Stadtverordneten vor, allerdings für eine Bausumme, von 3,6 Millionen Euro. Weil Rheinsberg in Vorleistung ging und die städtische Wohnungsgesellschaft Rewoge damit beauftragte, schon mit der Planung der Sanierung zu beginnen, stellte sich heraus, dass der Sanierungsbedarf und die zu erwartenden Kosten deutlich höher ausfallen.

Ohnehin hält Schwochow die Begründung der Ablehnung für vorgeschoben. "Das Fördermittelprogramm war schlichtweg im ganzen Land überzeichnet. Bildung ist aber eine Ländersache, und hier muss sich das Land bekennen", so der Rathauschef. Die Stadt verzichte darauf, gegen die Ablehnung der Fördermittel zu klagen. Stattdessen möchte Schwochow das Gespräch mit Ministerpräsident Dietmar Woid­ke (SPD) suchen. "Wir lassen nicht locker", so Schwochow. Er hofft, noch auf andere Weise Geld für den Bildungscampus zu bekommen, schließlich sei es der erste im ganzen Land gewesen. Die 130 000 Euro für die Entwurfsplanung durch die Rewoge sind indes nicht umsonst ausgegeben worden. Sie kann später immer noch genutzt werden." Der Vorteil ist, dass jetzt bekannt ist, wo die Probleme liegen und dass ein Ablaufplan vorhanden ist", so Schwochow. Er schließt jedoch aus, dass Rheinsberg die Gebäude aus eigener Kraft saniert.

Bevor die Objekte erneuert werden, besteht auch keine Möglichkeit, sie technisch aufzurüsten. Der Schule fehlen die nötigen Datenleitungen. Daher sei es nicht sinnvoll, separat Geld aus dem Digitalpakt zu beantragen, um zumindest die technische Ausstattung zu verbessern. "Wenn ich einmal die Wände aufmache, dann nicht nur wegen der Datenleitungen, das wäre ein Schildbürgerstreich."