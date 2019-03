Caracas Der Mann hat Mut: Trotz einer drohenden Verhaftung ist Venezuelas Oppositionsführer Juan Guaido in sein Heimatland zurückgekehrt. Wer die Bilder am Flughafen in Caracas gesehen hat, bekommt eine Ahnung davon, wie viel Hoffnung die Menschen in Guaido setzen, die mit dem linken Maduro-System unzufrieden sind.

Mit seiner Rückkehr durch den Haupteingang – den internationalen Flughafen der Hauptstadt – hat die Opposition bewiesen, dass Präsident Nicolas Maduro nicht mehr Herr aller Sicherheitskräfte im Land ist. Guaido konnte trotz der gegen ihn verhängten Ausreisesperre das Land verlassen und ist nun trotz einer ziemlich offenen Drohung Maduros wieder zurückgekommen.

Die zahlreichen EU-Botschafter, die zum Empfang ebenso gekommen waren wie viele tausend Unterstützer, mögen die Maduro-Kräfte davon abgehalten haben, die Handschellen klicken zu lassen. Das ist ein Etappensieg für Guaido. Aber noch ist die Gefahr für ihn nicht vom Tisch, es wird auch Momente geben, in denen Guaido nicht von Anhängern oder Diplomaten geschützt werden kann. Aber nach nach der Pleite mit den Hilfslieferungen hat sein Auftritt die Regierung Maduro wieder unter Druck gesetzt.