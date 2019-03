Faszination und Sucht

Berlin (MOZ) So ein Computerspiel kann eine faszinierende Sache sein – in fremde Welten eintauchen, allein oder mit Gleichgesinnten Rätsel lösen oder Schlachten schlagen. Darüber kann man schon einmal Raum und Zeit vergessen. Damit ist man noch lange nicht süchtig. Wenn aber jeder sechste Minderjährige kurz vor der Schwelle echter Sucht steht oder diese schon überschritten hat, muss man alarmiert sein.

Denn der zunehmende Einsatz von Zeit und Geld hat einen Grund. Viele Spiele sind darauf angelegt, den Gamer möglichst lange im Spiel zu halten. Denn man soll dort viele Euro ausgeben. Computerspiele sind häufig nur auf den ersten Blick kostenlos. Wer viele Punkte sammeln will, nimmt gern die Abkürzung über Spielhilfen, die extra zu bezahlen sind. Dagegen aber mit Verboten vorzugehen, wie jetzt gefordert wird, dürfte wenig nützen. Sie wären technisch wohl zu leicht zu umgehen. Zuallererst müssen Eltern die Entwicklung als Warnsignal sehen. Und etwa mit den Kindern reden, was so faszinierend am neuesten Game ist, wie man andere Hobbys fördern kann, wo zeitliche Grenzen gesetzt werden. Und solch ein Gespräch führt sich am besten, wenn man am Frühstücktisch nicht selbst andauernd auf sein Smartphone schaut.