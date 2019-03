"Zeit und Geld werden verzockt"

Spiele am Computer, Tablet, der Spielekonsole oder am Smartphone, alle Angaben in Prozent © Foto: MMH/AFP

Stundenlang am Laptop: "Minecraft" gehört bei den Minderjährigen in Deutschland zu den beliebtesten Computerspielen. © Foto: dpa/Georg Wendt

Hajo Zenker

Berlin (MOZ) Jeder sechste Minderjährige in Deutschland findet beim Computerspielen kein Ende. Das führt zum Schulschwänzen, zu Ängsten und Aggressionen. Und geht ins Geld.

"Aus Spaß kann schnell Sucht werden", warnte DAK-Chef Andreas Storm am Dienstag. Deshalb müsse der Glücksspielcharakter in Computerspielen eingedämmt werden. So fordert die Kasse das Verbot sogenannter Loot-Boxen. Das sind virtuelle Beutekisten mit nützlichen Spielelementen, über deren Inhalt zufällig entschieden wird. Sie müssen zumeist extra bezahlt werden. Für Marlene Mortler (CSU), die Beauftragte der Bundesregierung für Drogenfragen, werden mit solchen "dubiosen Mechanismen" Jugendliche "abgezockt". Ihrer Ansicht nach "müssen da die Aufsichtsbehörden einfach ran". In Holland und Belgien wurden sie bereits untersagt. Das kann der Branchenverband Game nur strikt zurückweisen. Loot-Boxen hätten nichts mit Glücksspiel zu tun, sondern eher etwas mit Überraschungseiern.

Der Studie zufolge gibt mehr als die Hälfte der regelmäßigen Spieler Geld für Spiele und Extras wie Loot-Boxen aus. Im Schnitt seien das in einem halben Jahr 110 Euro, einzelne Spieler investieren jedoch bis zu 1000 Euro. "Durch die Tricks der Industrie finden viele Jugendliche kein Ende und verzocken Zeit und Geld", meinte Andreas Storm.

Insgesamt spielen mehr als drei Millionen Jugendliche regelmäßig an der Konsole, am Computer oder per Smartphone beziehungsweise Tablet. Jungen sind deutlich häufiger (fast 90 Prozent) regelmäßig aktiv als Mädchen (gut 50 Prozent). Durchschnittlich spielen die Jugendlichen täglich zwei Stunden und 17 Minuten unter der Woche und drei Stunden und 33 Minuten am Wochenende beziehungsweise in den Ferien. Wer das Abitur anstrebt, zockt weniger als ein Gleichaltriger, der einen niedrigeren Schulabschluss ablegen möchte.

Übermäßiges Spielen hat Folgen im Alltag: "Ein riskantes Gaming-Verhalten kann zu verstärkten Schulproblemen führen", erklärte Studienleiter und Suchtexperte Professor Rainer Thomasius vom Uniklinikum Hamburg-Eppendorf. Fast elf Prozent der Risiko-Gamer fehlten demnach innerhalb eines Monats eine Woche oder noch mehr in der Schule oder bei der Ausbildung – fast dreimal so viel wie unter unauffälligen Spielern. Auch Ängste, Unkonzentriertheit, Unruhe und Aggressionen sind unter Risiko-Spielern verbreiteter. Soziale Kontakte brechen ab, Schlaf und Ernährung werden vernachlässigt.

Die absoluten Lieblingsspiele heißen der Studie zufolge Fortnite, FIFA und Minecraft. Wobei Rainer Thomasius drauf hinwies, dass sich Fortnite und FIFA auch als besonders teuer erwiesen hätten, bei Anschaffung wie Extras.

Für Marlene Mortler jedenfalls "läuft etwas richtig schief". Eltern sollten wachsam sein und ihre Kinder warnen. Das scheint dringend nötig. Laut Rainer Thomasius wird an seinem Zentrum für Suchtfragen des Kinder- und Jugendalters in Hamburg inzwischen ein Viertel der Patienten wegen Mediensucht behandelt.