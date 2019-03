Eine Ausstellung preist das Ehrenamt

Wolfgang Gumprich

Zehdenick Warum eigentlich ehrenamtlich arbeiten? Antworten auf diese enorm gesellschaftspolitische Frage versucht eine Ausstellung zu geben, die am Dienstag im AWO-Seniorenzentrum "Havelpark" eröffnet wurde. Die Ausstellung heißt "und was machst DU so?" und wurde konzipiert von den beiden Mitgliedern der AWO-Ehrenamtsagentur in Potsdam, Bernd Schulze und Kristiane Förster.

"Uns geht es zum Einen darum, den Ehrenamtlern einmal Dankeschön zu sagen, zum Anderen aber auch die Vielfalt des Ehrenamts und die Motivation dazu zu zeigen", sagt Schulze. Auf 15 großen Tafeln sind 33 Männer und Frauen aller Altersstufen abgebildet mit einem Zitat, warum sie sich ehrenamtlich engagieren:. Da liest man dann: Kontakte zu anderen Menschen, die Welt ein wenig besser machen, interessante Begegnungen und Erfahrungen werden dabei immer wieder als Beweggrund genannt. "Wer einmal eine ehrenamtliche Erfahrung als Teilnehmer gemacht hat, ist leichter zu bewegen, selbst ein solches Amt zu bekleiden", ergänzt Förster. Sie und ihr Kollege fahren übers Land und rufen dort die Ehrenamtlichen zusammen, geben Tipps und Hinweise. Die AWO hat eine Hotline für Interessierte eingerichtet: 0800 0738151. "In Potsdam", so Schulze, "gibt es 30 000 Ehrenamtler, aber keinen hauptamtlichen Koordinator", schimpft er. "Da muss die Politik noch sehr viel tun!" Für einen wichtigen Schritt hält er, dass das Land die ehrenamtliche Arbeit bei der Feuerwehr ein wenig finanziell anerkennen will.

Und es sind nicht immer nur die großen Ehrenämter wie Feuerwehr oder Vereinsvorstand, die vielen kleinen Helfer, ohne die im Sport zum Beispiel Jugendarbeit undenkbar wäre. Die Väter und Mütter, die mit ihren Privatwagen an Wochenenden ihren hoffnungsfrohen Fußballnachwuchs durch Brandenburg zu den Spielen kutschieren, auch die Ball- oder Platzwarte, in den Altenheimen die vielen helfenden Hände, die Vorleser oder einfach nur Zuhörer.

Zur Ausstellungseröffnung waren auch der amtierende Bürgermeister Dirk Wendland, der Vorsitzende des Seniorenbeirats Manfred Rißmann sowie Hartmut Leib (SPD) als Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung gekommen. "Ich habe höchsten Respekt vor dem Ehrenamt", sagte er. Er erwähnte, dass Zehdenicks Politiker ebenfalls ehrenamtlich arbeiteten, sie bekämen allerdings eine Aufwandsentschädigung. Sie beträgt 80 Euro im Monat, davon überwiesen die Mitglieder der SPD-Fraktion zehn Euro monatlich an die Partei.

Leib nimmt an, dass es bei den anderen Fraktionen ähnliche Regelungen gebe.