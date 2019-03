Finanzen heiter bis wolkig

Potsdam (MOZ) Regierungschef Woidke sprach am Dienstag von guter Laune, die nicht nur vom schönen Wetter, sondern auch vom Jahresabschluss mit einem Rekordüberschuss herrührt. Tatsächlich schien in diesem Moment die Sonne vor der Staatskanzlei. Aber auch nur kurzzeitig. Ein vorgezogenes Aprilwetter ging gleich darauf in Schauer über.

Und genauso verhält es sich auch mit der Finanzsituation des Landes. Der Überschuss, der Überfluss und sonnige Zeiten suggeriert, täuscht. 2018 dürfte nach den Steuerschätzungen vorläufig das letzte Jahr gewesen sein, in dem ungeahnt hohe Mehreinnahmen erzielt werden. Mit ungebremsten Zuwächsen dürfte es erst einmal vorbei sein.

Die dunklen Wolken am Finanzhimmel rühren aber in erster Linie von weiter steigenden Ausgaben her. Der Landesdienst soll nach Jahren der Streichungen wieder ausgebaut werden. Personal ist knapp und teuer. Da braucht es nicht einmal Zinserhöhungen oder Straßenausbaubeiträge, um die Stimmung einzutrüben.