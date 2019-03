Noch mal volle Kassen

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) 2018 war ein gutes Jahr für den Landeshaushalt. 600 Millionen Euro wurden mehr eingenommen als erwartet. Aber ein großer Teil davon wird gebraucht, um Lücken zu stopfen, die mit dem aktuellen Etat gerissen wurden.

"Noch nie ist so viel investiert worden wie in den vergangenen Jahren", verkündete ein froh gelaunter Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag in Potsdam. Er zählte eine Rekordzahl an Lehrern auf, die inzwischen an brandenburgischen Schulen unterrichten, die Verbesserungen in der Kinderbetreuung, die steigende Zahl neuer Polizisten sowie die Ausgaben für den öffentlichen Personennahverkehr und den Straßenbau, die wesentlich höher sind als in der letzten Legislaturperiode.

Und gleichzeitig hat das Land im vergangenen Jahr die höchsten Überschüsse in seiner Geschichte erwirtschaftet: 600 Millionen Euro. Finanzminister Christian Görke (Linke) führte das auf die gute wirtschaftliche Entwicklung zurück, geringere asylbedingte Ausgaben als veranschlagt und auf Vorteile durch weiterhin niedrige Zinsen.

Anders als im Koalitionsvertrag vereinbart und in den vergangenen Jahren praktiziert, wird nicht die Hälfte des Überschusses zur Schuldentilgung genutzt, sondern nur 150 Millionen Euro. Der Schuldenstand erreicht damit 17,81 Milliarden Euro, 850 Millionen Euro weniger als der Höchststand zu Beginn des Jahrzehnts.

Der Rest des Überschusses vom Vorjahr wird in die allgemeine Rücklage fließen, den Sparstrumpf der Landesregierung, salopp ausgedrückt. Dies begründete Görke unter anderem mit der von SPD und Linker angekündigten Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Der Finanzminister verwies darauf, dass in den letzten Jahren durchschnittlich 25 Millionen Euro von Straßenanrainern erbracht wurden – eine Summe, die nun das Land tragen würde. Experten rechnen damit, dass sich dieser Betrag mindestens verdoppeln wird, weil die Einsprüche von Bürgern gegen teure Ausbauten entfallen und der Wunsch nach erneuerten Straßen steigen werde. Im April soll ein Gesetzentwurf mit den Regelungen vorliegen.

Die allgemeine Rücklage würde mit den Zuführungen für 2018 auf mehr als zwei Milliarden Euro steigen – ebenfalls ein Rekord. Allerdings ist das nur ein theoretischer Wert. Die Koalition hat beim laufenden Doppelhaushalt 2019/20 tief in die Rücklagen gegriffen und für beide Jahre eine Summe von 1,16 Milliarden Euro verplant. Nach deren Abfluss blieben in der Rücklage 847 Millionen Euro. Das liegt unter der von Rot-Rot stets anvisierten Summe von einer Milliarde Euro als stille Reserve – abzüglich der Summe für die Straßenausbaubeiträge.

Die Opposition hatte schon im Haushaltsverfahren heftig kritisiert, dass die Regierung vor der Landtagswahl in diesem Jahr die Kassen entleere. Die nächste Regierung müsse wieder heftig sparen, hieß es beispielsweise seitens der CDU. Görke erklärte am Dienstag, dass trotz erhöhter Risiken wie etwa durch den Brexit die wirtschaftliche Lage auch über den Wahltermin hinaus stabil bleibe.(Mit Adleraugen)