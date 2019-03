Überraschende Perspektiven für Fürstenbergs Stadtzentrum

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) So schön kann Zukunftsmusik klingen: Fürstenbergs Stadtverordnete zeigten sich von einem Vortrag begeistert, den der Student Wito Tröschel von der Hochschule Wismar kürzlich hielt. Tröschel widmete sich im Stadtrat den Perspektiven für die historische Altstadt Fürstenbergs.

Grundlage seines Vortrags ist eine Masterarbeit, sprich der Studienabschluss des Architektur-Studenten, der nach eigenem Bekunden aus dem nicht weit entfernten Wesenberg (Mecklenburg-Vorpommern) stammt und von der Fürstenberger Altstadt persönlich angetan gewesen sei.

"Statt Straße – Stadtleben" ist das inzwischen auch publizierte Werk etwas kopflastig überschrieben. Tröschel betonte, er habe jene Debatte aufgreifen wollen, die mit der von den Fürstenbergern erhofften Verlegung der Bundesstraße an Fahrt aufnahm. Wenn auch so ziemlich alle Einheimischen den Lkw-Transitverkehr (vor allem nachts) aus der Stadt verbannen wollen, fragten sich nicht wenige, was geschieht mit dem städtischen Leben anschließend?

Tröschel erläuterte den Hintergrund seiner Herangehensweise, wonach in einem Baukulturbericht vermerkt werde, "die Leute wollen aufs Land ziehen", aber es werde ein digitales Defizit bemängelt.

Was muss passieren? fragte er rhetorisch. Er sehe künftig keine einseitige Bevorzugung, sondern eher eine synergetische Partnerschaft zwischen Stadt und Land. Für Fürstenberg gebe es die Maxime, das Zentrum zu stärken. Dort weise die Wasserstadt einen einmaligen Charakter auf, auch was den bebauten Raum betreffe. Aber: "Früher hielten sich die Leute auf dem Marktplatz auf, etwa um ins Gespräch zu kommen oder Zeitung zu lesen. Jetzt kämen die Leute höchstens auf den Platz, wenn dort Wlan angeboten werde. "Die Innenstadt soll wieder menschlicher werden", erklärte Tröschel.

Wobei sich seine Vorstellungen an dem Konzept des verkehrsberuhigten Innenstadtbereiches orientiert, in dem alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt agieren können, sprich dem "Shared Space"-Konzept, das vor Jahren schon einmal in Fürstenberg diskutiert wurde. Voraussetzung sei aber, "dass die B 96 raus muss", so Tröschel. Dann könnten direkt am Marktplatz E-Bikes und autonom fahrende Busse das Zepter übernehmen, Autos sollten "draußen" bleiben. Wie mit einem Bypass sollte der Autoverkehr um die Altstadt geleitet werden.

Das neue Mobilitätskonzept richte sich vor allem an junge Familien, "bedauerlich ist aber, dass Kinder ab der siebenten Klasse praktisch nicht mehr in Fürstenberg sind, weil sie etwa in Gransee beschult werden", merkte der Student an. Die Fläche vor dem gelb-schwarzen Discounter sollte bebaut werden – mit einem Stadtforum oder einer "Markthalle", in der Freizeit, Kultur und Gewerbe dominierten. Tröschel regte an, die Innenstadt zu stärken, indem Bauland ausgewiesen, das Tourismusgebiet erweitert und vor allem "Strukturwandelstrategien" entwickelt werden.