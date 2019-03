Oranienwerk soll Jazztempel werden

Klaus D. Grote

Oranienwerk (MOZ) Der frühere Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke hat mit Sabine Opdensteinen, Miteigentümerin des Oranienwerks, ein neues Jazz-Programm vorbereitet. Künftig soll es aber auch regelmäßig Theater im alten Kesselhaus geben.

Zur ersten Sonntags-Matinée am 14. April von 11 bis 14 Uhr kommt Lukas Natschinski mit Band in die Werkzeugbau-Galerie. "Lukas stammt aus einer DDR-Musikerfamilie und ist der Sohn von Gerd Natschinski. Der hat Filmmusik und Musicals gemacht", klärt Hans-Joachim Laesicke die Nicht-Kenner auf. "Das ist ein toller Einstieg in unsere neue Jazz-Reihe." Zunächst ist die Matinée ein Versuchsballon: musikalisches Neuland in einer bislang ungewohnten Veranstaltungszeit. "Wir wollen Qualität anbieten und die Leute überraschen", sagt Sabine Opdensteinen. Es soll nicht viele, dafür möglichst nur gute Veranstaltungen geben, die bei Erfolg und Interesse auch quartalsweise oder sogar monatlich, bei schönem Wetter auch draußen stattfinden könnten. "Die Besucher sollen für Veranstaltungen im Oranienwerk nach Oranienburg kommen", sagt Sabine Opdensteinen. "Man muss nicht mehr unbedingt ins Huxley’s oder die Columbia-Halle in Berlin", ergänzt Laesicke.

Schon vor langer Zeit hätten sie vorm Oranienwerk gestanden und überlegt, welche Kulturveranstaltungen im historischen Restgebäude des früheren Kaltwalzwerks noch möglich seien. Laesicke war damals noch im Amt, seine künftige Aufgabe aber damit vorbestimmt: Er kümmert sich um Kultur in Oranienburg und speziell um Jazz im Oranienwerk. Dazu will er seine Kenntnisse über die Musik und seine Verbindungen zu Künstlern nutzen.

Die Liebe zum Jazz entdeckte der in Eberswalde aufgewachsene Hans-Joachim Laesicke, als er 15 Jahre alt war. Seine ältere Schwester heiratete in Bukarest den damals wohl bekanntesten Jazz-Musiker Rumäniens. Seither hat sich Laesicke mit verschiedenen Stilen des Jazz beschäftigt und viele Konzerte besucht. Zuletzt hörte Laesicke Uschi Brüning in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg. "Auf Jazz muss man sich einlassen", sagt Laesicke. "Aber dann ist es eine andere Form des Genusses." Er wolle nicht zu Jazz tanzen und Jazz auch nicht bloß als Fahrstuhlmusik im Hintergrund hören. Trotzdem soll es zur Musik auch etwas zu Essen und zu Trinken geben.

Nach der April-Premiere wird am 1. September Pascal von Wroblewsky zu hören sein. "Die habe ich zuletzt in der Wabe in Prenzlauer Berg gehört", sagt Laesicke. Die Musikerin sei in den letzten Jahren der DDR sehr populär geworden, habe aber nach der Wende zunächst Schwierigkeiten gehabt, musikalisch Fuß zu fassen. Inzwischen sei sie Jazz-Professorin. Sie werde Bach-Kompositionen als Jazzmusik spielen. Für den 3. November ist dann Sophia Bicking für die Jazz-Matinée gebucht.

Langfristig soll für die Matinée und andere Kulturveranstaltungen das alte Kesselhaus umgebaut werden. Die Vorbereitungen und Abstimmungen mit der Baubehörde laufen, sagt Oranienwerk-Geschäftsführer Marco Bartsch. Ein künftiger Dauernutzer steht schon fest. Das Theaterschiff "Traumschüff", das in den beiden vergangenen Jahren auch in Oranienburg festmachte, schlägt sein Winterquartier nach der kommenden Saison im Oranienwerk auf. "Die Theaterleute hatten dafür einen Ort gesucht und von sich aus Oranienburg vorgeschlagen, weil die Stadt kein Theater hat", sagt Sabine Opdensteinen, die in Potsdam gleich neben den Schüffsleuten arbeitet. Im Oranienwerk hatten sie im vergangenen Jahr ihren spannenden Stoff für das Theater gefunden: Die Geschichte der Abwicklung durch die Treuhand und den Ausverkauf durch Krupp. Dass viele Wunden längst nicht geheilt sind, machten die Aufführungen am Oranienburger Kanal schnell deutlich.

Das Traumschüff-Programm erzielte große Aufmerksamkeit, die Zukunft des Projekts ist gesichert. Sogar von einem Theaterfestival sprach Sabine Opdensteinen. Im Oranienwerk soll noch viel mehr Neues passieren. Die Taschenschirmhalle soll für große Veranstaltungen mit bis zu 600 Besuchern hergerichtet werden. Ein solcher Veranstaltungsort fehlt Oranienburg noch. Auch für die Automatenhalle gibt es Pläne. Im Sommer macht aber erstmal das Traumschüff fest: vom 15. bis zum 21. Juli.