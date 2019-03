Stephan Harnisch ist neuer Bauamtsleiter

Cornelia Link-Adam

Seelow (MOZ) Das Amt Seelow-Land hat seit dem 1. Februar einen neuen Sachgebietsleiter Bauamt. Stephan Harnisch löst den langjährigen Amtsinhaber Peter Steinicke ab, der in den Ruhestand gegangen ist.

Der 33-jährige Stephan Harnisch nutzte die Gelegenheit am Montagabend, um sich in der Sitzung des Amtsausschusses von Seelow-Land in der Amtsverwaltung den Abgeordneten der Gemeinden kurz vorzustellen. Der Bauamtsleiter berichtete von etlichen Stationen, die ihn beruflich nun nach Seelow gebracht haben. 2005 hatte der Frankfurter seine Ausbildung zum Wasserbauer beim Wasser- und Schifffahrtsamt abgeschlossen und war dann dort auch ein Jahr fest angestellt. Im Anschluss arbeitete er nach eigener Auskunft bis 2012 bei First Solar, der Solar-Firma in Frankfurt, als Operator und Teamleiter. "Dann sah es auf dem Arbeitsmarkt schwierig aus", sagte er. Um weiter vorwärts zu kommen, habe er daraufhin am Oberstufenzentrum in Seelow ein Studium zum Bautechniker absolviert. 2014 damit fertig, folgten Anstellungen bei mehreren Firmen in der Region. Dabei habe er Baustellen auch außerhalb von Frankfurt betreut, sei viel im Osten Deutschlands unterwegs gewesen, um Versorgungsleitungen zu verlegen, aber auch, um Technik zu koordinieren. Das Management von Abrechnungen und Personal gehörte ebenfalls zu seinen Aufgaben. Nun habe er sich als neue Herausforderung im Amt Seelow-Land um den Posten des Bauamtsleiter beworben und freue sich über die Zusage. Er dankte für das in ihn gesetzte Vertrauen. Über sein Privatleben verriet Stephan Harnisch auch noch etwas. Er lebe weiterhin in Frankfurt, habe eine Freundin und zwei Kinder. "Und wenn es zeitlich passt, spiele ich immer wieder gerne auch Fußball bei Union in Booßen." Bei den Mitgliedern des Amtsausschusses kam die Vorstellung des jugendlich und sehr aufgeschlossen wirkenden Neuzugangs gut an. Weitere Fragen hatten sie aber vorerst nicht an ihn. "Herzlich willkommen an Bord, wir hoffen, das klappt alles gut bei uns", sagte der Ausschuss-Vorsitzende Frank Kasper. Die Zusammenkunft der Bürgermeister und ihrer Vertreter der fünf verschiedenen Gemeinden des Amtes Seelow-Land verfolgte der neue Bauamtsleiter bis zum Ende des öffentlichen Teils der Sitzung und wurde dann in den Feierabend entlassen.