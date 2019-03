Warum Pins im BH verschwinden

Im bunten Konfettiregen: die Fünkchen des Altreetzer Karneval Clubs am Ende ihrer Darbietung. So wurde jeder Beitrag belohnt. © Foto: Wolfgang Rakitin

Anett Zimmermann

Altreetz (MOZ) Die Karnevalverrückten aus Altreetz – so AKC-Präsident Mathias Steuk – begrüßten am Rosenmontag in der getreu dem Motto "Musicals gehen um die Welt, der AKC feiert, wie’s ihm gefällt" geschmückten Turnhalle ihres Ortes ein "Küken" in ihrer Mitte: den neu gegründeten Kruger Carnevalclub (KCC). Und dieser begeisterte dann auch schon nach dem Auftritt der "Zappelfüße" – den Jüngsten des Altreetzer Nachwuchses – mit ihren Jahresendflügelpuppen. So wurden zu DDR-Zeiten auch schon mal Engel bezeichnet. Beim KCC ist es das Männerballett. "Karneval ist immer am Jahresende, das passt doch", hieß es dazu.

Mit im Saal saßen Abordnungen des Neuhardenberger Carnevalvereins und später auch des Karnevalsverbandes Lausitz mit Präsident Frank Czepok. Die Amtsdirektoren Karsten Birkholz von Barnim-Oderbruch und Holger Horneffer von Falkenberg-Höhe sowie die beiden Bürgermeister Ralf Lehmann aus Bad Freienwalde und Karsten Ilm aus Wriezen (beide CDU) hatten 50 sogenannte Helmutbrillen dabei, die sie zugunsten einer Spende unter die Leute brachten. Den Erlös der Sonnenbrillen mit Gestellen in teils kräftigen Farben sollte, so Karsten Birkholz, in die Jugendarbeit des AKC fließen. Doch Mathias Steuk wollte mit den anderen Vereinen brüderlich teilen und blieb dabei, als die Summe bekannt gegeben wurde: 237 Euro.

Präsentiert wurde wie immer ein "Best of", also Programmhöhepunkte aus den Vereinen. Schade, dass beim Bauernballett des Neulewiner Karneval Clubs der Buzzer bei der TV-Show "Das Supertalent" nicht so recht funktionieren wollte. Für alle Teilnehmer gab es einen der limitierten Pins, die an diesen besonderen Abend erinnern sollen. Doch wohin, wenn noch eine Zugabe gefordert ist? Bei Goldstücken des AKC, die als Nonnen à la Sister Act begeisterten, wurden sie kurzerhand in den BH gesteckt.

Der Rosenmontag 2020 soll dann beim Neuenhagener Carneval Club gefeiert werden. NCC-Präsident Uwe Bahr bat deshalb schon mal um Unterstützung durch die Freienwalder-Karnevals-Gemeinschaft. "In unserer Turnhalle wird das nichts. Wir wollen in den Schülerclub."