Bernauer sollen mitreden dürfen

Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) Bei der Verkehrsinfrastruktur können und wollen viele Bernauer mitreden – die CDU-Fraktion möchte daher ein entsprechendes Maßnahmen- und Beteiligungskonzept erarbeiten lassen. Damit, so heißt es in einer Beschlussvorlage, wolle man eine frühzeitige, umfassende und transparente Beteiligung der Einwohner bei konzeptionellen Überlegungen in den Verkehrs- und Mobilitätsplanungen erreichen.

In der Stellungnahme schreibt die Verwaltung, dass die Erarbeitung des Mobilitätskonzeptes im "dialogorientierten Verfahren" erfolgen soll. Für die Durchführung sowie die Vor- und Nachbehandlung von Veranstaltungen seien zusätzliche Haushaltsmittel einzustellen. Schätzungsweise gehe man dabei von 20 000 Euro aus, heißt es aus dem Rathaus.

Im Stadtentwicklungsausschuss wurde der Antrag ohne größere Diskussion mit vier Ja- und zwei Nein-Stimmen sowie drei Enthaltungen angenommen. Die Vorlage suggeriere, dass bisher noch nichts geschehen sei, kritisierte Norbert Hollmann. An den relativ hohen Kosten stieß sich Sebastian Bruch, ebenfalls sachkundiger Einwohner im Gremium.

Anders sah es im Umwelt- und Wirtschaftsausschuss aus. Dort wurde der politische Vorstoß der Christdemokraten abgelehnt. "Das ist bereits gelebte Realität", betonte Wolfgang Kirsch. Darüber hinaus sei die Verwaltung schon genug belastet, so der Stadtverordnete der Linken. Während Harald Ueckert auf die Einwohnerbeteiligungssatzung verwies, plädierte Klaus Labod (Bündnis 90-Grüne/Piraten) für eine Zustimmung – "weil es nichts schadet". Er wusste aber auch: "Wenn einem nichts mehr einfällt, stellt man eben Selbstverständliches zur Abstimmung".

"Sollte es ein Beispiel geben, dass durch ein Konzept die Beteiligung der Einwohner besser wird, dann wäre ich für die Vorlage", erklärte Ausschussvorsitzender Josef Keil (SPD/Freie Fraktion). Die Diskussion sei aber dennoch hilfreich. Sie zeige, dass die Verwaltung und die Stadtverordneten ein großes Interesse an der Einbeziehung der Bürger haben. Keil lehnte die Beschlussvorlage ab, anschließend auch Klaus Labod – "wegen der 20 000 Euro".

Die CDU-Fraktion hatte zur Umsetzung des Beschlusses unter anderem Workshops, Online-Umfragen, Befragungen, Fachausschusssondersitzungen, Einwohnerversammlungen sowie Vor-Ort-Begehungen vorgeschlagen. Das Beteiligungskonzept sollte unter Mitwirkung der Ortsbeiräte und des Stadtentwicklungsausschusses der Stadtverordnetenversammlung bis zur Sitzung am 16. Mai zur Bestätigung vorgelegt werden.