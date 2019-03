Spatzen sind Regionalmeister

Frank Pabst

Neuruppin Die Bohlekegler der ersten Mannschaft der Fontanespatzen haben sich die Regionalmeisterschaft gesichert. Nach vier Meisterschaften in Folge für die vierte Mannschaft des SV 90 Fehrbellin geht der Titel an das Sportcenterteam.

Beim neunten und letzten Turnier auf der Anlage im Sportcenter waren die Gastgeber von Beginn an auf der Höhe des Geschehens und ließen keinen Augenblick Zweifel im Kampf um die Meisterschaft aufkommen. Die Kegler der Hausherren, Marc Unger, Stephan Krüger, Matthias Johl und Andreas Hellwig, beendeten alle vier Durchgänge als Holzbeste und landeten einen Start-Ziel-Sieg mit 84 Holz Vorsprung. Den zweiten Rang sicherte sich der SV 90 Fehrbellin IV vor der eigenen Fünften und Turbine Neuruppin II. In der Gesamtwertung haben die Spatzen das Duell gegen den Titelverteidiger mit 29:27 Punkten siegreich gestalten können.

Die Fontanespatzen hatten sich durch den Auswärtssieg auf der Neuruppiner Stadtbahn beim vorletzten Wettkampf die hervorragende Ausgangsposition geschaffen. Nun mussten sie nur noch die Früchte ihrer Arbeit ernten. Den ersten Schritt in Richtung Meisterschaft vollzog Marc Unger mit 733 zu Fall gebrachten Kegeln bei seinen 100 Würfen. Alle drei Konkurrenten bleiben unter der 700-Holz-Marke. In Runde zwei knackten alle vier die magische Grenze. Allen voran die Gastgeber durch Stephan Krüger, der das Resultat seines Teamkameraden egalisierte. Axel Porsch ließ für Fehrbellin IV 726, Wilfried Podorf für Turbine 707 und Jann Münchow für Fehrbellin V 706 Hölzer fallen. Zur Halbzeit lagen die Spatzen 54 Holz vor Fehrbellin IV, 71 vor Fehrbellin V und 88 vor Turbine II.

Gleich drei Mannschaftsbestleistungen sollten im dritten Block fallen. Die Tagesbestleistung ging auf das Konto von Spatz Matthias Johl mit 746 Zählern. Heiko Malzahn übertrumpfte mit 727 Axel Porsch um einen Zähler. Schließlich war es mit Sylvia Münchow eine Keglerin, die mit 720 erfolgreichste Holzsammlerin für Fehrbellin V wurde. Während Andreas Hellwig mit 728 die Meisterschaft nach Hause kegelte, überzeugten Marco Vatter für Fehrbellin V mit 719 und Bernd Bujack mit 717 für Fehrbellin IV.

Freudestrahlend nahmen die Fontanespatzen den Pokal in Empfang. Die drei erfolgreichsten Kegler der 1. Kreisklasse sind Stephan Krüger, Thomas Schlegl und Bernd Bujack. Den Sprung in die Kreisliga wollen sie nicht vollziehen. "Am einem Sonnabend würden wir rein arbeitstechnisch schwer eine Mannschaft vollbekommen", so Mannschaftsleiter Marc Unger.(pabst)

Tagesergebnisse / Gesamtpunkte

1. Fontanespatzen Neuruppin 2 940 / 29

Matthias Johl (746)

2. SV 90 Fehrbellin IV 2 856 / 27

Heiko Malzahn (727)

3. SV 90 Fehrbellin V 2 834 / 15

Sylvia Münchow (720)

4. Turbine Neuruppin II 2 728 / 19

Wilfried Podorf (707)