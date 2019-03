Geschichte sichtbar gemacht

Erstmals am Grab seiner Großeltern: Neil Landmann (50, Mitte). Der Engländer war mit seiner Frau Cathrin zum Festakt nach Eberswalde gekommen. Sein Bruder Andrew, in Neuseeland lebend, war verhindert. Zu den zahlreichen Gästen gehörte auch Landrat Daniel Kurth. © Foto: Sören Tetzlaff

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Genau 76 Jahre nachdem sich Gertrud und Magnus Landmann in Finow das Leben genommen hatten, um der Deportation durch die Nazis zu entkommen, wurde jetzt auf dem Messingwerkfriedhof eine Gedenktafel enthüllt. Im Beisein eines Landmann-Enkels.

"Wir machen heute sichtbar, was unsichtbar bleiben sollte. Wir geben mit diesem Gedenkstein hier den Eheleuten Landmann ein Stück Würde zurück", erklärte der frühere Gemeindepädagoge Martin Appel, dessen Initiative das Projekt gegen das Vergessen zu danken ist, auf dem Friedhof vor zahlreichen Gästen. Unter ihnen Neil Landmann, einer der beiden Enkel des christlich-jüdischen Ehepaares, das am 4. März 1943 aus Angst vor der Verschleppung und dem Holocaust den Freitod gewählt hatte.

"Erinnern heißt Leben", verwies Appel auf ein jüdisches Sprichwort, das aktueller denn je sei. "Erinnern ist notwendig, damit sich das Schicksal der Landmanns" und das Tausender weiterer Opfer des Nazis-Regimes nicht wiederholt.

Mahnende Worte, die auch Bürgermeister Friedhelm Boginski mit Blick auf die politische Entwicklung wichtig sind. Es sei "beängstigend, dass rechtspopulistisches Denken wieder salonfähig wird", befand er. Deshalb sei es notwendig, dass die demokratischen Kräfte zusammenstehen und sich nicht "abdrängen" lassen. Insofern sei der Festakt einerseits ehrendes Gedenken für das Ehepaar Landmann, andererseits eben mehr. Es sei ein Zeichen gegen das Vergessen. Und eine Lehre aus der Geschichte: "Vergessen, was man vergessen kann, und Erinnern, was niemals vergessen werden darf."

Die NS-Zeit, der Holocaust gehören zu Letzterem, so Boginski, der betonte, dass gerade die Finower Historie und die dortige Entwicklung eng mit jüdischem Leben verbunden sowie geprägt waren. Der Rathauschef verwies etwa auf die Fabrikanten-Familie Hirsch. Aber eben auch die Landmanns, die in der Schöpfurter Straße (heute Eberswalder Straße) ein kleines Textilgeschäft betrieben. "Rechtschaffende Leute, die in der Gemeinschaft in Finow anerkannt waren."

Martin Appel beleuchtete schlaglichtartig das Leben von Gertrud und Magnus Landmann, beide geboren in Eberswalde, erinnerte daran, dass sie ihren einzigen Sohn Axel 1939 auf den Kindertransport nach England schickten (und so retteten) und daran, dass sie selbst nach ihrem Tod auf dem Messingwerkfriedhof ohne jedes Ritual beigesetzt, geradezu verscharrt wurden. Leider, so bedauerte Appel, habe er bei seinen Recherchen keinen Kontakt mehr zu Axel Landmann herstellen können. Der Sohn von Gertrud und Magnus Landmann starb im Alter von 88 Jahren im März 2018 in England. Er hinterließ zwei Söhne: Neil (England) sowie Andrew (Neuseeland), mit dem Appel per E-Mail in Verbindung stand.

Für Neil, der mit seiner Frau Cathrin nach Eberswalde kam, ist es der erste Besuch in der Heimatstadt seiner Großeltern überhaupt, berichtete der 50-Jährige, sichtlich bewegt und um Fassung ringend. Er habe vor dem Festakt das Geschäftshaus und das Wohnhaus in der Biesenthaler Straße, vor dem 2013 "Stolpersteine" verlegt wurden, aufgesucht. "Ich danke euch", erklärte Neil Landmann, mit den Tränen kämpfend.

"Für uns war es eine große Ehre, das Projekt zu unterstützen und bei der Umsetzung zu helfen", erklärte Heiko Schult, Vorsitzender des Fördervereins Finower Wasserturm und sein Umfeld. Gerade in einer Zeit, da menschenverachtendes Denken wieder zunimmt in Deutschland. Und leider auch in Eberswalde.

Martin Appel, selbst Finower, hat sich seit 2013 intensiv mit dem Schicksal der Landmanns beschäftigt. Die Ergebnisse seiner Arbeit sind u. a. in einem Beitrag im Eberswalder Jahrbuch 2018 nachzulesen. Appel dankte dem Wasserturm-Verein, der Hoeck-Stiftung sowie den vielen Eberswaldern, die mit ihren Spenden die Gestaltung der Grabstelle, inclusive Gedenktafel, ermöglicht haben.