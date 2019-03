"Frauenwoche ist der Höhepunkt im Jahr"

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Mehr als 30 Veranstaltungen finden im Rahmen der Brandenburgischen Frauenwoche bis zum 29. März allein in Fürstenwalde statt. Gleichstellungsbeauftragte Anne-Gret Trilling sprach mitüber das Programm, Gleichstellung und Männer.

Frau Trilling, wie schaffen Sie es, zur Frauenwoche so ein großes Programm anzubieten?

Ich stelle es nur zusammen. Seit Jahren möchten viele Leute das, was sie gern tun, unters Dach der Frauenwoche stellen.

Welchen Stellenwert hat die Frauenwoche für Sie als Gleichstellungsbeauftragte?

Sie ist der freudige Höhepunkt im Jahr. Am meisten begeistert es mich, wenn man Frauen erreicht, die man sonst nicht erreichen würde.

Funktioniert denn das?

Ja, wenn sie von anderen ermuntert und mitgebracht werden. Darum sind populäre Veranstaltungen, bei denen es ums Essen, Trinken und Feiern geht wichtig. Aber wir haben auch ein politisches Anliegen. Zum Beispiel geht es am 14. März um die Themen Schwangerschaftsabbruch und Frauenwahlrecht. Und am 18. März gibt es ein interkulturelles Speed Dating.

Interkulturelles Speed Dating?

Ja. Das war ein Wunsch von mehreren Frauen. Sie wollten mit den ausländischen Menschen, die jetzt in Fürstenwalde wohnen und oft in Gruppen zusammenstehen, mal reden. Kommt Ihr wirklich aus Syrien? Zwingt Euer Mann Euch wirklich nicht, ein Kopftuch zu tragen? Solche Fragen stellt sich manch einer durchaus, aber es würde ja eine Grenze überschreiten, die Menschen einfach so auf der Straße anzusprechen und sich danach zu erkundigen.

Wie sieht das Tagesgeschäft einer Gleichstellungsbeauftragten aus, wenn keine Frauenwoche ist?

Laut Landesgleichstellungsgesetz ist die Gleichstellungsbeauftragte an Personalgesprächen zu beteiligen und beim Erarbeiten des Personalkonzepts einzubeziehen. Immer mit dem Ziel, die Verwaltungsführung weiblicher zu machen. Und laut Kommunalverfassung ist in der Kommune auf die Gleichstellung von Mann und Frau hinzuwirken.

Warum gibt es eigentlich keine Männerwoche?

Uns ist bewusst, dass wir auch für die Männer Dinge auf den Weg bringen müssen, um ihnen das Leben leichter zu machen. Hausarbeit und Kindererziehung bereichern sie natürlich, aber man muss sie dann auch mal ermuntern, Teilzeit zu arbeiten.