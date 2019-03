Theater-Nachwuchs plant Hörspiel

Jörg Kühl

Beeskow "Treffpunkt Bühne", die Kinder- und Jugendtheatergruppe auf der Burg Beeskow, hat große Pläne. Demnächst entsteht ein Hörspiel, auch ein selbst geschriebenes Stück ist in Vorbereitung.

Mit ruhiger, fester Stimme, beinahe schon routiniert, beantwortet Patrizia Pahl die Fragen des Radiomoderators Michael Macht. Wie es der Zufall will, handelt es sich um den Vater des amtierenden Burgschreibers Sascha Macht. Entsprechend groß ist die Freude auch auf Seiten des Radiomoderators, Teilnehmer eines Beeskower Projekts vor dem Mikro zu haben. Patrizia ist nicht allein im Studio von Bürgerradio Slubfurt in Frankfurt (Oder) erschienen. Neben ihr sitzen Falmata Sanfo und Anastasia Schenk. Die Mädchen sind Mitglied im Kinder- und Jugendtheater-Ensemble "Treffpunkt Bühne", das an der Burg Beeskow angesiedelt ist. Das Projekt wurde im Januar 2016 von der Theaterpädagogin Helene Radam in Leben gerufen und hat sich inzwischen gut etabliert. 27 Ensemble-Mitglieder gibt es derzeit. 17 sind Mitglied des Jugendtheaters, zehn sind im Kindertheater.

Eben haben die jungen Mimen das Stück "Jojo und die Wunschfee" aufgeführt. Im Dezember hatten die Älteren von Treffpunkt Bühne mit "Was Macht mit uns macht" ein beklemmendes Stück über das Thema Machtmissbrauch auf die Bühne gebracht, die Texte dazu stammen aus eigener Feder.

Das Kinderensemble sammelte mit "Ein BISSchen anders – kleine Vampire" und zuvor mit "Die Schneewittchen-WG" bereits Erfahrung mit Auftritten vor Publikum. Derzeit schreiben die Mitglieder von Treffpunkt Bühne an einem neuen Stück. "Es wird lustig und dreht sich um Familie. Mehr wird nicht verraten", so Helene Radam.

"Schneewittchen-WG" wollen die jungen Theatermacher demnächst als Hörspielversion rausbringen. Und zwar in einem Gemeinschaftsprojekt mit Bürgerradio Slubfurt. "Das Hörspielprojekt passt genau zu unserem Profil", sagt Bernd Schwarz vom Bürgerradio. Schließlich gehe es darum, Radio mit Menschen aus der Region für Menschen in der Region zu machen. Erfahrung mit dem Format Hörspiel gebe es bereits. Mit einer Produktion der "Oderland-Autorin" Astrid Walter habe Bürgerradio Slubfurt den zweiten Preis beim Hörspielwettbewerb in Chemnitz gewonnen, berichtet Schwarz.

Für Burgchef Arnold Bischinger ist "Treffpunkt Bühne" ein wichtiger Bestandteil, um die Burg nicht nur als Aufführungs- und Ausstellungsort für Kunst und Kultur zu profilieren, sondern auch als Produktionsstätte zu nutzen. "Das Theaterprojekt ist eine wirklich schöne Ergänzung zur Literaturwerkstatt, dem Burgschreiberstipendium und den Bildenden Künsten, die bei uns entstehen."

Treffpunkt Bühne, Jugendensemble: "Faust – Der Tragödie neuster Streich", am 6. April um 19 Uhr im Konzertsaal der Burg Beeskow. Ende März ist auch eine Aufführung des Kinderensembles mit "Jojo und die Wunschfee" vorgesehen, der Termin wird zeitnah veröffentlicht.