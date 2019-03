Die Ergometer sind Vereinsbonus

Herzsportgruppe in der Strausberger Klosterstraße: Übungsleiter Ronny Giese (r.) liest den Puls bei Peter Spahn (l.) am Finger ab. Der Rehasport wird von den Kassen finanziert, aber nur ohne Geräte. Dann würde er aber nicht halb so viel Spaß machen. © Foto: Gerd Markert

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Vor zwei Jahren ist der Bildungs- und Gesundheitssportverein beim Kreissportbund aus dem Wirtschaftsweg in die Klosterstraße gezogen. Er wird dort von zahlreichen Menschen der Region gut angenommen, hieß es auf der kürzlichen Mitgliederversammlung.

Sogar aus Berlin kommen Menschen zum Rehasport in die Strausberger Klosterstraße, aber auch aus den Randberliner Gemeinden und natürlich der Stadt am See selbst. Anfang 2017 ist der Bildungs- und Gesundheitssportverein (BuGSV) beim Kreissportbund Märkisch-Oderland, so der offizielle Titel, aus dem Strausberger Wirtschaftsweg in die Klosterstraße gezogen. Konnten früher acht Teilnehmer in den Rehasportgruppen betreut werden, sind es seitdem 15. Es gibt diese Gruppen, die Patienten im Anschluss an Heilbehandlungen und Rehabilitationsmaßnahmen auf ärztliche Verordnung und auf Kosten der Krankenkassen für ihre körperliche Wiederherstellung nutzen, als Herzsport, Lungensport und orthopädischen Sport. Jede Übungsstunde, die von den beiden hauptamtlichen Übungsleitern Maik Lieske und Ronny Giese geleitet wird, ist gut ausgelastet. Es gibt allein 15 Orthopädiesportgruppen plus zwei bei Rekis in der Hegermühle, acht Herzsportgruppen – da wird im April die Neunte eröffnet – und fünf Lungensportgruppen. Als selbstständiger Übungsleiter ist Ulrich Werner eine zuverlässige Stütze. Auf Honorarbasis arbeitet auch Übungsleiterin Ramona Rosner. Kommt es zu Engpässen, greift der BuGSV auch auf Übungsleiter des Kreissportbundes zurück, denn dort gibt es allein 37 Orthopädiesportgruppen.

Die Finanzierung durch die Krankenkasse ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Denn die ist nur für eine Art Gymnastik ohne alle Geräte in einer kargen Turnhalle ausgelegt, benennt Vorsitzender Dieter Schäfer ein Problem. Er wirbt deshalb ständig um neue Vereinsmitglieder, die mit ihren freiwilligen Beiträgen zu den Sachkosten beitragen. Auch das Ehrenamt wird groß geschrieben. So verlangt ja die Vorschrift, dass bei jeder Rehasportstunde ein ausgebildeter Mediziner anwesend ist. Also gewann er erst neulich die Diplommedizinerin Barbara Löw zu den schon länger auf diesem Gebiet tätigen Doktoren Dietrich Prasse und Wolfgang Böhm hinzu: "Alles Ärzte, die auch ihren Ruhestand passiv genießen könnten, sich aber für eine aktive Variante entschieden haben", sagt Dieter Schäfer.

Die Rehasportgruppen sind nur eine Facette im breiten Spektrum des BuGSV. Viele Firmen und Einrichtungen nutzen bereits die Angebote der Übungsleiter für sportliche Pausen. So das Strausberger Finanzamt, das Jobcenter, die Sparkasse, die Kreisverwaltung oder RSC Rüdersdorf. "Wer Wert auf zufriedene und gesunde Mitarbeiter legt, kann sich an uns wenden", sagt Geschäftsführerin Vivien Hintze. Daneben bietet die Gesundheitssportsparte des Vereins aber auch Kurse aller Art an, so Yoga, Tai chi oder Acht Brokate aus dem Qi Gong. An solchen Themen sei Ulrich Werner stets engagiert dran.

In der Bildungsstrecke nehmen die Aus- und Weiterbildung von Übungsleitern in Grund-, Aufbau- und Lizenzkursen einen breiten Raum ein. Die werden über die neue Sportförderrichtlinie des Landkreises jetzt zu 50 Prozent bezuschusst. Am 22. März startet wieder so ein Kurs für Übungsleiter im Breitensport. Der BuGSV ist für die Sportvereine des Landkreises kompetenter Ansprechpartner im Kinderschutz, im Sport und Schulen, sagt Dieter Schäfer und verweist auf zwei ausgebildete, so weit erfahrene Fachkräfte. Da gehe es darum, fachkundig Verdachtsfälle zu erkennen und Prävention zu betreiben. Als externe Bildungseinrichtung sieht sich der Verein als eine Art Volkshochschule im Sport, und das nicht nur für seine 382 Mitglieder.