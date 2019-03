Genossenschaft pflanzt auf Nachbargrundstücken nach

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Familie Krause aus der Straße Am Försterweg kritisiert Baumfällungen im Zusammenhang mit einem Neubauvorhaben der Genossenschaft Neues Wohnen und hat in dieser Sache einen offenen Brief an Bürgermeisterin Elke Stadeler geschrieben. Ina und Udo Krause wohnen seit 21 Jahren in der Straße und hätten sich dort stets wohl gefühlt. Nicht zuletzt, weil bisher auch bei Bauvorhaben immer alter Baumbestand stehen gelassen wurde: "Warum war das hier nicht möglich? Dass Wohnraum gebraucht wird, verstehen wir und finden auch gut, dass diese vorher unansehnliche Fläche schöner gestaltet wird. Aber nicht um jeden Preis." Ina Krause habe in der Genossenschaft vorgesprochen, wo man ihr versichert habe, dass Sträucher nachgepflanzt würden. "Das ist ein Witz! Selbst wenn Bäume an anderer Stelle gepflanzt werden, wie es oft üblich ist, und nicht in der näheren Umgebung, wo sie gefällt wurden, fehlen diese Bäume hier, fehlt einfach diese grüne Lunge hier. Wir haben dafür wenig Verständnis. Diese Menge Bäume, die hier gefällt wurden, können auf dieser zu bebauenden Fläche niemals wieder nachgepflanzt werden", heißt es in dem Brief.

Martina Jakubzik, Vorstand der Genossenschaft Neues Wohnen, fühlt sich zu Unrecht angegriffen: "Wir sind seit 20 Jahren in Vorstadt und bisher sicher nicht mit exzessiven Baumrodungen aufgefallen", stellt sie fest. Man habe viele Bäume in den Höfen stehen lassen. Gegenüber dem Sitz der Genossenschaft Am Försterweg 7 habe sie einen Gemeinschaftsgarten. Jetzt realisiert die Genossenschaft ihr erstes großes Neubauprojekt. Dass die Bäume fallen mussten, hänge auch mit den enorm gestiegenen Baupreisen zusammen: "Wenn wir vernünftige Mieten kalkulieren wollen, müssen wir die Grundstücksauslastung wirklich optimieren", wirbt Martina Jakubzik um Verständnis. Und sie weist darauf hin, dass die meisten Bäume Nadelbäume und vom Borkenkäfer befallen waren. Die Baumfällungen seien im Übrigen ökologisch begleitet worden. Das heißt, man habe genau geprüft, ob dort Vögel oder Fledermäuse nisten. Für die anderen Bäume sei die Genossenschaft zu umfangreichen Ersatzpflanzungen verpflichtet worden, denen sie auch nachkomme. Die Auskunft, die Frau Krause bekommen habe, war offensichtlich recht unvollständig. Laut Martina Jakubzik würden 24 neue Bäume und 420 Sträucher mit einer Mindestwuchshöhe von zwei Metern gepflanzt: "Und zwar auf unseren eigenen Grundstücken, die sich alle in unmittelbarer Umgebung der Neubaufläche befinden." Zu den Ausgleichsmaßnahmen gehörte auch die Anbringung von zehn Nistkästen bzw. -höhlen für Vögel und Fledermäuse auf den benachbarten Grundstücken.(js)