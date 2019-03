Jörg Kühl

Beeskow Vier Frauen, vier Lebenswege, vier spannende Erzählungen. So konnten es am Dienstag die Gäste der Frauenwoche im Frauenladen Beeskow erleben. Eingeladen waren Kathrin Paul-Weckewitz, Cornelia Ewert, Marita Schwarz und Irmgard Mogel.

Cornelia Ewert leitet den DRK-Pflegestützpunkt in Beskow. Dabei hatte sie zu DDR-Zeiten Agrotechniker/Mechanisator gelernt. Die Wende reißt sie aus dem Beruf, die Phase der Arbeitslosigkeit beschreibt sie als bedrückend "Das geht ja gar nicht". Ein leitende Angestellte des Arbeitsamts erkennt das Potential der Arbeitssuchenden und verschafft ihr eine befristete Stelle im Arbeitsamt. 1999 wiederum eine berufliche Wendung. Im DRK übernimmt sie Aufgabenfelder im sozialen Bereich.

Auch in der Biografie von Marita Schwarz gibt es eine Zäsur. 35 Jahre lang ist sie im Einzelhandel tätig, davon viele Jahre als Marktleitern. Unfaire Behandlung bei ihrem letzten Arbeitgeber macht sie krank. Die Gesellschaft für Arbeit und Soziales (Gefas) eröffnet ihr eine neue Perspektive als Leiterin der Tafel in Beeskow.

Auch Irmgard Mogels Biografie ist von ständig neuen beruflichen Herausforderungen geprägt. Wie bei Marita Schwarz und bei Cornelia Ewert spielt die politische Wende eine destabilisierende Rolle in der Erwerbsbiografie. Gelernt hatte sie Friseurin. Ab 1987 arbeitet sich in der Firma ihres Mannes im Büro mit. Zwischenzeitlich macht sie sich als Händlerin für Gebrauchtwaren selbstständig. Seit 2009 ist sie Mitarbeiterin in der Beeskower Tafel.

Die jüngste in der Runde, Kathrin Paul-Weckewitz, ist nach ihrem Studium der Kulturwissenschaften in verschiedenen touristischen Verwendungen tätig, zuletzt als Geschäftsführerin des Beeskower Tourismusvereins. Seit Oktober ist sie Inhaberin der Pension Bootshaus. Sie gibt zu, dass die Wende ihre Biografie nicht negativ beeinflusst hat, im Gegenteil: "Die Wende hat mir und meiner Generation den Weg geebnet".

Rosemarie Jurisch, die in der Stadtverordnetenversammlung den Sozialausschuss leitet, appellierte in der anschließenden Diskussion an die Adresse der Frauen gerichtet, sich politisch zu engagieren. Dieter Siegesmund vom Familienbündnis kritisierte das neue Geschlechter-Paritätsgesetz. Abgeordnete sollten nach ihrer Qualifikation beurteilt werden. Bürgermeister Frank Steffen warnte angesichts der aktuellen Debatten vor einem Konflikt zwischen den Geschlechtern. Eine Quote bei Ämtern befürwortet der SPD-Mann dagegen: "Wenn sie sehen, wie wenige Frauen in den DAX-Vorständen sitzen, dann kann das nicht normal sein!"(jök)