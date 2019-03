Fahrt ins Trainingslager ist gesichert

Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) In den Osterferien geht es für die Nachwuchsschwimmer vom Eberswalder SV wieder ins Trainingslager nach Sonneberg. Mussten sonst Eltern und Verein die Kosten dafür komplett selbst stemmen, bekamen sie diesmal einen Zuschuss von der Berliner Volksbank von genau 2862 Euro für den Bustransfer der 40 Sportler von 7 bis 18 Jahren und der zehn Trainer.

"Nicht jede Familie kann die Kosten für die Fahrt übernehmen, da wollten wir einfach helfen", erklärte Sebastian Krell, Leiter des Eberswalder Finanz-Centers. "Das Geld stammt aus dem Gewinnsparen – so gesehen also Geld aus der Region für die Region", fügte er hinzu.

Riesige Stimmung herrschte im baff-Freizeitbad nicht nur wegen der Finanzspritze. "Wir machen heute einen internen Vereinswettkampf im Hinblick auf das Trainingslager. Danach führen wir erneut diesen Wettkampf durch und können so sehen, wie sich die Leistungen verändert haben", erklärte Trainer Paul Sippmann.

Mehrmals täglich wird in Sonneberg trainiert, dabei kommt aber auch der Spaß nicht zu kurz, erklärte der Vereinsvorsitzende Georg Herold. So sind Ausflüge geplant, die mit dem gemeinsamen Bus für die Trainer und Betreuer einfacher zu organisieren sind. Gern gesehene Gäste sind die Eberswalder bereits in der thüringischen Spielzeugstadt.

Für einige der Sportler des Eberswalder SV wird das Trainingslager noch eine weitere Bedeutung haben. Mit den zusätzlichen Trainingseinheiten wollen sie den Sprung zu den Norddeutschen Meisterschaften schaffen. Dafür müssen sie sich mit geschwommenen Top-Zeiten dafür qualifizieren.

Neben Luise Saremba und Emil Lüttkopf hat Tarya Tenbusch beim derzeitigen Stand die Qualifikation geschafft. Die Zehnjährige fährt dreimal in der Woche vom Bernauer Ortsteil Schönow in die Barnimer Kreisstadt zum Training. Gerade erst wurde sie bei einem internationalen Wettkampf in Berlin Dritte über 50 Meter Lagen in knapp über 33 Sekunden. Doch die Top-Zeit ist für die Schülerin keine Ruhekissen.