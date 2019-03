Jörg Matthies

neu (MOZ) Der Deutsche Meister in Bubble-Football – der Trendsportart, bei welcher die Spieler über ihren Oberkörper aufblasbare, transparente Kugeln tragen – kommt auch 2019 aus der Uckermark. Nach ihrem Sieg in Hessen vor rund 16 Monaten verteidigten die Bumpy Kongz aus Mürow ihren Titel nun erfolgreich.

Wäre doch das Finale nur eine halbe Minute früher zu Ende gegangen! So blieb leider ein fader Beigeschmack unter dem nationalen Championat in der Angermünder Mehrzweckhalle, weil sich einige Akteure der beiden Finalisten eine Rauferei lieferten, die mit Spielausschlüssen durch Referee Jürgen Pohlmann für einen "Sünder" pro Seite endete. Die restlichen 26 Sekunden ließen beide Teams ausplätschern, ohne den Versuch zu unternehmen, an der 6:4-Führung für Titelverteidiger Bumpy Kongz vom Verein Hardcore Uckermark Sportclub aus Mürow noch etwas ändern zu wollen.

Die Kicker aus dem Angermünder Ortsteil, die vor einigen Jahren Bubble-Football überhaupt erst in der Uckermark etablierten, durften als Titelverteidiger diese Meisterschaft nun daheim ausrichten. Dabei erwies sich bereits das Finden eines attraktiven Starterfeldes als schwieriges Unterfangen. Letztlich reisten sieben Teams an, von denen lediglich "Gut Kick" aus Lübeck (Schleswig-Holstein) sowie die "Nullneuner" aus Demmin das Championat zu einer erweiterten Uckermark-Meisterschaft werden ließen. Eine Berliner Vertretung hatte noch kurzfristig abgesagt.

Nichtsdestotrotz gingen die sieben Teilnehmer mit einer reichlichen Portion Spaß erfolgreich auf Torejagd. Zunächst in zwei Gruppen eingeteilt, buchten die Bumpy Kongz und die "Kletteraffen" aus dem benachbarten Pinnow als Erster und Zweiter in Staffel A die Halbfinalplätze, während in der anderen Gruppe der Landesmeister von 2017 und DM-Finalist vom Championat in Hessen, Blasenballsport (Fußballer vom VfB Gramzow), und "Gut Kick" aus Lübeck in die Vorschlussrunde einzogen.

Die Leistungsunterschiede zwischen den Mannschaften waren teilweise riesengroß, sodass in den neun jeweils zehnminütigen Partien auf dem 30 x 15 Meter großen Court – von Banden und Netzen abgegrenzt – sage und schreibe insgesamt 104 Treffer fielen, also im Schnitt mehr als ein Tor pro Minute.

35-mal wurden in den weiteren vier Begegnungen Treffer bejubelt. Zunächst setzten sich die Gäste aus Schleswig-Holstein gegen den Titelverteidiger durchaus sehr aktiv zur Wehr und erzielten vier Tore. Da aber die Mürower siebenmal trafen, hatten sie das Finalticket gebucht.

Wesentlich torärmer wurde es im zweiten Halbfinale: Beide Mannschaften verteidigten ihr Gehäuse gut, sodass am Ende ein 4:1 für die Gramzower gegen die Pinnower zu Buche stand. Die "Kletteraffen" hatten danach im kleinen Finale gegen "Gut Kick" keine Chance – der Bronzerang ging nach einem 8:1 klar an die Mannschaft mit der deutlich weitesten Anreise nach Lübeck ins Bundesland Schleswig-Holstein.

Im Endspiel führte Bumpy Kongz nach zweieinhalb Minuten mit 3:0, aber bis zur Partiemitte verkürzte Blasenballsport auf 2:3. Trotz zweifacher Überzahl jeweils wegen Zeitstrafen gegen die Mürower vermochten die Gramzower es nicht, das Resultat zu drehen. In Überzahl schluckten sie das 2:4 und auch das 2:5 – am Ende hieß es (nach erwähnter Unterbrechung) 6:4 für den alten und neuen Champion.