Strausberger Turnfamilie in Hochstimmung

Heiner Böhme

Strausberg Traditionell sind die Vereinsmeisterschaften des TSC Strausberg der Kinder und Jugendlichen der erste Wettkampf im neuen Jahr. Die familiäre Atmosphäre ist ideal für Eltern, Geschwister und Großeltern, um den Leistungsstand des TSC-Nachwuchses zu sehen.

Zunächst turnten die Altersklassen ab fünf Jahre, während die Älteren ihre Meister nachmittags austurnten. Zum Auftakt gab eine gemeinsame Erwärmung. Dann galt es, das Erlernte vor den Kampfrichtern zu präsentieren. Die Fünfjährigen bewiesen vom Sprungbrett aus ihre solide Grundausbildung. Die nur ein bis zwei Jahre älteren Mädchen und Jungen zeigten schwierigere Elemente auf einem hohen Niveau.

Der Schwebebalken stand unmittelbar vor dem Besucherbereich. Sozusagen aus der ersten Reihe konnten die Zuschauer sehen, wie die Turnerinnen Clara Grameyer, Romy Lück, Stella Tuband und Veronika Panow (AK 6) auf dem zehn Zentimeter breiten Gerät mit sicheren Drehungen und Sprüngen brillierten. Auf der Bodenmatte glänzten Mia Rommel und Friederike Hirschmann. Fast perfekt die Brücken und Grätschwinkelstütze. Auch die Jungen bewiesen ihre Leistungsfähigkeit an ihren Geräten. Herausragend war Luca Ulbrich, der in seiner Altersklasse solo turnte. Alle anderen Turner weilten im Bundesstützpunkt Cottbus und trainierten dort gemeinsam mit anderen Turn-Talentschulen. Es ging darum, sich den Landestrainern zu empfehlen. Luca hat bereits die Zusage und beginnt im Sommer in Cottbus. So war er auf sich allein gestellt. Man sah Luca bei seinen gekonnten Handstandüberschlägen am Sprungtisch, dem hohen Schwingen am Barren und am Hochreck an, welchen Spaß er am Turnen hat.

Als Höhepunkt dieses für alle erfolgreichen Wettkampfes wurden auf der Siegerehrung folgende Aktive in ihren jeweiligen Altersklassen als Vereinsmeisterin bzw. Vereinsmeister gekürt: Sophia Riedel, Clara Grameyer, Andrei Batiri, Mia Rommel, Moritz Lehmann, Melissa Gensitz und Luca Ulbrich.

Doch mit der Siegerehrung war die Veranstaltung noch nicht zu Ende. Der Vorsitzende des Vorstandes des TSC Strausberg, Ulrich Sitter, ergriff das Wort und verlas die Urkunde des Deutschen Turnerbundes über die Verleihung des Prädikats "DTB Turn-Talentschule" weiblich an den TSC Strausberg. Damit bestätigt der DTB dem TSC die Erreichung der spitzensportlichen Qualitätsstandards auch für den weiblichen Bereich. Der TSC Strausberg - weiblich- wird geleitet von Jana Rathmann, verantwortliche Trainerin ist Ute Kühne. Elke Stadeler, die Bürgermeisterin der Stadt Strausberg, betonte die Anerkennung der langjährigen Leistungen des TSC und verwies darauf, dass die Stadt die guten Bedingungen für ihre Sportvereine auch künftig sichern werde.

Als erweiterte Siegerehrung erhielten alle Mädchen die Urkunde über ihre Aufnahme in die Turn-Talentschule und das entsprechende T-Shirt. Zugleich sind sie Landeskader des Märkischen Turnerbundes.