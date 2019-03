Erster Heimsieg nach 22 Wochen

Volker Rudolph

Markendorf Nach der 1:2 (0:1)-Niederlage bei Blau-Weiss Markendorf ist Preußen Bad Saarow in der Fußball-Landes-klasse Ost auf Platz 13 zurückgefallen und steht nur noch zwei Punkte über dem Strich, der die Abstiegsränge markiert. Für die Gastgeber, die jetzt Achter sind, war es der erste Heimsieg nach 22 Wochen.

Das Spiel war eine der inten-sivsten Landesklasse-Partien bisher am Apfelweg in der Frank-furter Vorstadt. Viel Tempo, Kampf und Torraumszenen in Hülle und Fülle bestimmten das Geschehen. Die Gäste vom Scharmützelsee präsentierten dabei zu Beginn die deutlich bessere Spielanlage, nur mit etwas Glück und dank Torwart Piotr Dmuchowski, der nach seiner Verletzung zum ersten Mal nach knapp fünf Monaten wieder zwischen den Pfosten stand, wahrten die Blau-Weißen in der Anfangsphase die Null.

Umso überraschender die Markendorfer Führung nach einer präzisen Ecke von Sascha Kloß und einem Kopfballtorpedo von Michael Lange (19.). Plötzlich waren die Gastgeber mit mehr Selbstvertrauen besser im Spiel, konnte jedoch zwei hochkarätige Chancen vor der Pause durch Lange und Patryk Nowaczewski nicht nutzen.

Nach dem Wechsel erwischten erneut die Preußen den besseren Start. Zunächst trafKoray Buley nur den Pfosten, kurz darauf hatte er mehr Glück, als die Markendorfer einen Ball an der eigenen Eckfahne leichtfertig verloren und er den Rückpass von der Grundlinie mit seinem zweiten Saisontor zum Ausgleich verwertete (52.).

Aber die Antwort der Frankfurter ließ nicht lange auf sich warten. Erst war es Nowaczewski, der erneut eine Hundert-prozentige frei vor Schlussmann Marek Noack vergab. Aber Lange machte es besser, und das 2:1 war nahezu eine Kopie des ersten Tores: Einen Eckball von Spiellenker Kloß verwertete der 33-jährige Angreifer per Kopf – sein neunter Saisontreffer im 13. Einsatz (57.).

Jetzt machten die Saarower auf und für die Markendorf ergaben sich etliche Konter-chancen, die allerdings meist zu hektisch vergeben wurden. Auf der anderen Seite hielt Schlussmann Dmuchowski in größter Not die drei Punkte fest. Erstmals seit dem 5:2 Mitte September gegen Grün-Weiß Bestensee hatten die Gastgeber damit wieder ein Heimspiel gewonnen.

Am Ende gab es noch Gelb/Rot für Nowaczewski wegen unsportliches Verhaltens (86.) und Rot für Gäste-Keeper Noack wegen einer Notbremse an Lange (90.). Der 27 Jahre alte etat-mäßige Abwehrspieler stand im Tor, weil Tommy Zinke erneut fehlte, ist damit aber am Sonnabend im Preußen-Derby gegen die Gäste aus Beeskow gesperrt.

Die Saarower haben trotz einer ordentlichen Leistung aus den zurückliegenden acht Partien lediglich einen Zähler geholt und müssen sich in der Tabelle längst nach unten orientieren.