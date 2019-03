Die Storkower verlieren auch das Kellerduell

Kai Beißer

Niederlehme (MOZ) War’s das für den Storkower SC? Nach der 2:4-Niederlage im Kellerduell der Fußball-Landesklasse Ost beim SG Niederlehme beträgt der Rückstand des Schlusslichts auf den Sieger neun und auf den neuen Tabellenvorletzten MTV Wünsdorf acht Punkte. "Da hilft uns wohl nur noch ein Wunder", weiß auch Jochen Meyer, "aber vielleicht können die Jungs ja jetzt auch befreit aufspielen", fügt der SSC-Trainer hinzu.

Auf dem Sportplatz am Luchweg in Niederlehme waren die Storchenstädter nach gut einer halben Stunde durch Stürmer Marc Ewler verdient in Führung gegangen (34.). Aber die Gastgeber schlugen noch vor der Pause zurück, lagen nach Treffern von Felix Heinecke (39.) und Lukus Stothut (42.) ihrerseits 2:1 vorn.

Nach dem Wechsel drängten die Gäste auf den Ausgleich, scheiterten aber immer wieder am starken Fabian Keitsch im Tor der Niederlehmer. Auf der anderen Seite stand mit Patrick Wach ein Mittelfeldspieler im Kasten, weil die etatmäßigen Torleute Thiemo Fey und Lucas Fiedler krank bzw. urlaubsbedingt fehlten. Und der 30-jährige Ersatzschlussmann musste nach einem trockenen Abschluss von Mathias Wrona (67.) und einem Lupfer von David Vogel (83.) noch zweimal hinter sich greifen.

Die Storkower konnten durch den eingewechselten Maximilian Fiedler das Ergebnis lediglich noch etwas freundlicher gestalten (87.). Das Hinspiel hatten sie daheim mit 2:1 gewonnen – es sollte der bisher einzige Sieg bleiben, hinzu kamen drei Unentschieden. Für die SG Nieder-lehme war es immerhin der fünfte Dreier. Am Sonnabend erwartet der SSC, der alle seine Punkte zu Hause geholt hat, den Müllroser SV.