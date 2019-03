Lychen I auf gutem Weg zum Titel in der Billard-Uckermarkliga

Rainer Fehlberg

Günterberg Am 20. Spieltag der Billard-Kreisliga gab es ausnahmslos vereinsinterne Vergleiche. Eine Überraschung gab es dabei in Boitzenburg: Team I verlor mit 648:716 Points. Greiffenbergs Duell brachte beim 935:706-Sieg der Ersten Saisonrekorde am Fließband. Das Gesamt-­resultat war ein solcher, aber auch die 247 Zähler von Torsten Peters sowie die 235 von Bernd Hagenbach. Bemerkenswert war auch die Leistung von Mike Pe-­trautzki (SGG II/217 Punkte).

Während das Günterberger Vereinsmatch bereits Mitte Februar vorgeholt worden war (875:700 für Team I), schaffte Gerswalde I erneut großartige 1011 Punkte und gewann mit sage und schreibe 354 Zählern Vorsprung gegen die zweite Vertretung. Die Plätze 1, 3 und 5 in der Tageswertung – Matthias Schauseil mit 279, Marco Rieger mit 256 und Mario Zingelmann mit 243 Punkten – sprechen für das Siegerteam. Auch das Aufeinandertreffen der Milmersdorfer Mannschaften brachte einen Saisonrekord: Die 230 Punkte von Lothar Pahl reichten jedoch nicht, um die Erste (bester Einzelspieler: Frank Gnadt/237) beim 874:651-Sieg ernsthaft in Schwierigkeiten zu bringen.

Für die Lychener hatte es zuletzt noch zwei Nachholspiele gegeben: Die erste Mannschaft stellte mit einem klaren Erfolg bei Pool & Kegel Templin (3.) die Weichen endgültig auf Meistertitel. Schon mit den ersten Stößen war die Entschlossenheit der Lychener zu spüren, den Vorsprung an der Tabellenspitze zu verteidigen. Nach der Hälfte führten die Gäste durch Kai Forth (219) und Steve Wendland (233) schon mit mehr als 100 Punkten Vorsprung, dabei sollten im zweiten Abschnitt erst die beiden Besten folgen. Der Templiner Wieland Heide konnte zwar Michael Hundt mit 273:235 bezwingen, aber an der Gesamtlage änderte das gar nichts. Im letzten Paar leistete sich Lychens Kapitän Sebastian Peykow mit 258 Punkten sogar sein schlechtestes Saisonergebnis. Mit 945:846 gewann Lychen I schließlich haushoch.

Bei Lychen II gegen Günterberg II – beides Kandidaten für den (inoffiziellen) Titel "Beste zweite Mannschaft" der Liga – gab es ein Musterbeispiel für gelebte Parität der Geschlechter, die gegenwärtig in vieler Munde ist. In der Kreisliga der Billardspieler wird sie nur in Günterberg vorgelebt. Mit Peggy Schmidt und Christiane Lange war der Gast – neben Thomas Schmidt und Rajko Klemcke – paritätisch besetzt. Und die beiden Damen konnten sich gut in Szene setzen. Schmidt, vorbildliche Präsidentin des Uckermark-Billardverbandes, erzielte mit 225 Punkten persönlichen Bestwert und legte damit den Grundstein für ein gutes Resultat ihres Teams.

Lange konnte Marc Wendland auch 24 Punkte abknöpfen. Die Günterberger Männer wussten das Plus beim äußerst spannenden Finale zum 709:686-Gästesieg zu sichern.