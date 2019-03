Spitzenklasse im Kostüm

Beatrice Reichrath

Fehrbellin Mehrere Siege und sehr gute Platzierungen verbuchte der Reit- und Fahrverein Fehrbellin bei seinem ersten Event in diesem Jahr. Zu Gast hatte er am Sonnabend Vereine aus dem Norden Brandenburgs und auch Berlin.

Beim Turnen auf dem Holzpferd ist die Leistung des Übungspferdes "Hans Peter" nicht wertungsbedingt ausschlaggebend, sondern einzig die sportlichen Leistungen der Voltigierer. Beide Fehrbelliner Einzelvoltigierinnen konnten in ihrer jeweiligen Leistungsklasse die goldene Schleife entgegennehmen: Marylou Reichrath in der Leistungsklasse L und Paula Balke Leistungsklasse Nachwuchseinzel. Ebenso gewannen ihre Prüfungen das Team 1, angetreten in der L18-Konkurrenz, sowie das dritte Team, bei seinem Debüt in der Leistungsklasse E2. Fehrbellin II sowie Fehrbellin IV erreichten jeweils den dritten Platz.

Einen Ehrenpreis für die beste geturnte Pflichtleistung in ihrer jeweiligen Leistungsklasse erhielt Jo Ann Woesner (Leistungsklasse E1) sowie Marylou Reichrath (Leistungsklasse L). Neben den Einzel- und Gruppenstarts wurden Duoprüfungen dargeboten. Hier gingen ein Sieg an Haas/Woesner, zwei zweite Plätze an Semsch/Woesner und Peters/Backoff sowie ein dritter Platz Strohm/Balke in den Gastgeber.

Zum Abschluss des Tages gingen die Showduos unter tosendem Applaus an den Start. Bei dieser Prüfung wurden neben der sportlichen Leistung insbesondere der Showeffekt, die Musikauswahl sowie die Kostüme bewertet. Die Fehrbelliner Showduos konnten sich hier jeweils einen Sieg (Rodenbach/Reichrath), einen zweiter Platz (Wolff/ Tondera) sowie einen fünften (Peters/ Backoff) und einen sechster Platz (Reppenhagen/ Mohnicke) sichern.

Für die Bechliner Voltispatzen war das Turnen auf "Hans-Peter" vermutlich ihr Abgesang. Der Gruppe um Nadine Schröder droht das Aus, weil ihr Pferd Lacaena verstarb. Mehr dazu folgt in der morgigen Ausgabe. Die Fehrbelliner Voltigierabteilung dagegen bereitet sich weiter auf die Saison vor. Ein nächster Höhepunkt wird der Showauftritt beim Lentzker Hallenreitturnier sein, 29. bis 31. März.

Fehrbellin I: Marylou Reichrath, Pauline Streich, Cara Rodenbach, Skadi Lüdtke, Romy Sühring, Lena Günther

Fehrbellin II: Lea Ruth Strohm, Michelle Haas, Jo Ann & Jessica Woesner, Paula Balke, Maja Rieper, Angelina Renz, Juliana Remsch, Manja Zellmer

Fehrbellin III: Laura Reppenhagen, Finja Mohnicke, Kim Halle, Hanna Salewski, Lilou Pauline Krehl, Leonie Backoff, Kate Peters, Nena Wolff

Fehrbellin IV: Pauline Guhl, Malea Tondera, Johanna Tölle, Emmi Seeger, Alina Braun, Priya Lüdtke