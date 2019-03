Simone Weber

Havelland Die sogenannte Weiberfastnacht am Donnerstag vor Aschermittwoch läutet alle Jahre in den Karnevalshochburgen den Straßenkarneval ein, der am Rosenmontag seinen Höhepunkt findet. Im Westhavelland blieben feierlaunige Frauen zur Weiberfastnacht beim Rathenower Carnevals Club (RCC) und beim Buckower Carnevalsverein (BCV) unter sich. Ließ sich dennoch ein Mann mit Krawatte sehen, wurde ihm diese abgeschnitten.

Obgleich es heißt, "am Aschermittwoch ist alles vorbei", geht der regionale Karneval teils in die Verlängerung. Die Weiberfastnacht wird beim Pessiner Carneval Club (PCC) erst am 8. März, dem Internationalen Frauentag, zelebriert. Sodann verabschiedet sich der Verein, parallel zum Garlitzer Carneval Club (GCC) aus der Saison.