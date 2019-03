Bleibt Brandenburg Energieland?

Nina Jeglinski

Frankfurt (Oder) (MOZ) Berlin. Anders als in Niedersachsen und in Schleswig-Holstein sinkt der Ausbau und die Akzeptanz von Windkraftanlagen in Brandenburg stetig. Auch im vergangenen Jahr wurden weniger Anlagen installiert als in den Vorjahren.

"Dabei ist Brandenburg das wichtigstes Energieland Ostdeutschlands und soll es auch bleiben", sagte Jan Hinrich Glahr, Vorsitzender Bundesverband Windenergie (BWE) des Landesverbands Berlin-Brandenburg am Dienstag in Berlin bei der Jahrespressekonferenz. Dazu sei ein weiterer Ausbau der Windenergie auf mindestens 10,5 Gigawatt Leistung bis 2030 unumgänglich, hieß es.

Tatsächlich ist der Zubau von Windenergieanlagen im Jahr 2018 massiv zurückgegangen. Der Trend der Jahre 2013 bis 2017 beruhte auf zehn Jahren Regionalplanung, die den Zuwachs förderte. Aber: "Ab 2015 hat die Landesregierung nicht mehr kommuniziert, dass der Ausbau der Windenergie notwendig und von regionalem Nutzen ist. Fragen und Unsicherheiten der Bürger blieben von politischer Seite unbeantwortet", kritisiert Glahr.

Die Leistung der Windenergie in Brandenburg betrug Ende 2018 bei 3791 errichteten Windenergieanlagen 6,9 Gigawatt (GW). 2018 wurden 91 Anlagen mit einer Brutto-Leistung von 289 Megawatt (MW) in Brandenburg neu installiert, das ist ein Rückgang von 46 Prozent neu installierter Leistung gegenüber dem Vorjahr. In den Ausschreibungsrunden 2018 gingen Zuschläge für 123 Anlagen mit 391 MW an Windstandorte in Brandenburg.

Auch für 2019 wird lediglich ein Zubau wie im Vorjahr erwartet. Die Neugenehmigungen in Brandenburg sind zwischen 2017 und 2018 im Vergleich zu den Jahren 2014 bis 2016 um 48 Prozent zurückgegangen. Als wichtigste Ursache dafür gelten beim BWE die immer "stärker anwachsende Bürokratie im Land Brandenburg" sowie die sinkende Akzeptanz in der Bevölkerung.

Aktuell bereite seiner Branche die geplanten Änderungen am Gesetz zur Regionalplanung "allergrößte Sorgen", sagte Jan Thiele, Rechtsanwalt bei der Potsdamer Kanzlei Dombert. Der nun zur Diskussion stehende Gesetzentwurf sieht für Regionen ohne wirksamen Regionalplan ein Genehmigungs-Moratorium vor. "Wenn der Gesetzesvorschlag unverändert bleibt, wird es einen kompletten Genehmigungsstau in ganz Brandenburg geben und der geregelte Ausbau der Windenergie wird auf Jahre hinaus blockiert", warnt Jan Philipp, Regionalleiter des Planungsbüros wpd in Berlin-Brandenburg. An diesem Donnerstag beschäftigt sich der Landtag in Potsdam mit dem Gesetz, bis April sollen alle Änderungen verabschiedet sein.

Sollte das Gesetz wie vorgesehen durchkommen, befürchtet die Windenergiebranche auch eine "enorme Verzögerung der anstehenden Projekte", so Philipp. Das sei problematisch, weil auf der regionalen Planungsebene "zeitraubende Prozesse" anstehen würden. Gutachten und Einsprüche der Kommunen und der Bürger würden schnell die Vier-Jahresfrist, die eine Genehmigung zum Auf- und Ausbau von Windanlagen umfasse, wertlos werden lassen. Planungszeiträume von Politik und Energiewirtschaft verliefen nicht parallel, kritisiert Glahr.

Dabei stehe Brandenburg bei der Energiewende doch in der ersten Reihe. "Im Bericht der Kohlekommission heißt es, das im Jahr 2038 mit der Braunkohle in der Lausitz Schluss ist", sagte Glahr. "Außer der Energiewirtschaft gibt es dort keine nennenswerte Wirtschaft", so sein Urteil. Deswegen seien Lokal- und Landespolitiker aufgerufen, den Auf- und Ausbau erneuerbarer Energien "zu unterstützen, wo es nur geht", so der Appell.

Dabei könne sich Brandenburg ein Beispiel an Schleswig-Holstein nehmen. Dort entstehe, wie in der Mark zu viel Windstrom, der würde in dem Küstenland bereits heute zu Wasserstoff veredelt und diene elektrisch betriebenen Zügen und Autos. In Brandenburg gibt es im Barnim bereits eine Kooperation von Windenergiefirmen und der Niederbarnimer Eisenbahn, um mit Wasserstoff Züge zu betreiben.

"Wirtschaftsminister Steinbach sollte alle regulatorisch sinnlosen Hürden abbauen, so wie das in Kiel gemacht wurde", forderte Wolfram Axthelm, Geschäftsführer beim BWE Landesverband Brandenburg.

Die Zeit für die Windparks in Brandenburg drängt. Bis zum Jahr 2025 werden ein Drittel der bestehende Anlagen keine Förderung mehr bekommen, etliche könnten dann unrentabel werden und vom Netz gehen und demontiert werden. BWE-Vorstand Glahr beteuerte jedoch, in Brandenburg werde keine Anlage abgeschaltet, weil die Nutzung gesichert werden müsse.

Wie das konkret aussehen kann, macht eine Kooperation der Länder Berlin und Brandenburg deutlich. Überschüssiger, grüner Strom aus der Mark wird an Kindergärten, Schulen und Justizvollzugsanstalten in Berlin geliefert. Die jeweiligen Minister der Länder, Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) und Jörg Steinbach (SPD) haben eine gemeinsame Studie dafür in Auftrag gegeben, die in diesem Jahr starten soll.