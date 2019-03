"Politik ist kein Tanzkurs"

Kerstin Unger

Pinnow (MOZ) Vor gut zwei Jahren beschloss die Gemeinde Schöneberg, das Amt Oder-Welse zu verlassen und sich nach Schwedt eingemeinden zu lassen. Das Austrittsverfahren läuft. Die Gemeindevertretungen der anderen vier Amtsgemeinden haben sich gegen diesen Schritt ausgesprochen.

Jetzt haben sich drei Gemeindevertreter der CDU-Fraktion, Gerd Podschadel, Andreas Sommerschuh und der ehrenamtliche Bürgermeister Walter Kotzian zu Wort gemeldet, die seit 20 Jahren die Geschicke des Ortes mitbestimmen und anfangs ähnliche Überlegungen hatten wie die Schöneberger, sagten sie. Die Situation um den Amtsaustritt Schönebergs beschäftige auch sie, erklärt Andreas Sommerschuh. Er und Gerd Podschadel sind 1999 von Schwedt nach Pinnow gezogen, haben für die Gemeindevertretung kandidiert und sind gewählt worden. "Wir haben damals Sachen erlebt, die uns verwundert haben", sagt Andreas Sommerschuh. "Wir wollten uns mit einbringen, hatten aber ein ganz anderes Verständnis von Gemeindevertreterarbeit. Deshalb haben wir zum Beispiel den Haushalt hinterfragt und uns intensiv damit beschäftigt. Uns wehte ein etwas eisiger Wind entgegen", erinnert er sich.

Allmählich sei man aber auf eine Wellenlänge gekommen, auch mit dem damals parteilosen Walter Kotzian. Gemeinsam wollte man die Arbeit positiv beeinflussen, mehr Mitspracherecht haben. Walter Kotzian wurde Bürgermeisterkandidat und kam durch eine Glückswahl ins Amt.

"Aus dem Gegeneinander wurde nach und nach ein Miteinander. Wir haben uns zusammengerauft, auch wenn wir zu bestimmten Fragen unterschiedlicher Meinung sind", sagt er.

Das betreffe mittlerweile auch die Arbeit mit dem Amtsdirektor. Statt sich aufzureiben oder gar nach Schwedt oder Angermünde zu wechseln, habe man Mehrheiten in der Gemeindevertretung geschaffen, um Beschlüsse, die Pinnow weiterhelfen, auf Augenhöhe durchzubringen. "Die Zusammenarbeit mit der Amtsverwaltung hat sich verbessert. Heute gibt es mehrere Lesungen zum Haushalt, wir können eigene Ideen einbringen und haben Erfolge zu verzeichnen", sagt Gerd Podschadel. Das belegen auch viele Presseartikel aus den vergangenen Jahren. "Auch wer ehrenamtlich Politik macht, muss wissen, dass das nicht immer Freude macht. Politik ist kein Tanzkurs, wo alle freundlich zueinander sind und man sich schnell entschuldigt, wenn man jemanden auf den Fuß tritt", meint Andreas Sommerschuh. "Zu uns ist nie jemand gekommen und hat gefragt: Warum klappt das bei euch? Wir haben den Schönebergern angeboten, darüber zu reden, wie man den gemeinsamen Weg weitergehen könnte. Man sagte uns ,Jetzt ist es zu spät‘. Dann haben wir uns nicht mehr aufgedrängelt. Wir haben uns damals für einen anderen Weg entschieden und sind bei unserer Aufgabe erfolgreich, für die Gemeinde zu arbeiten und über den Tellerrand zu gucken." Natürlich seien noch nicht alle Wünsche erfüllt. "Aber wir sind gewählte Vertreter, lösen Probleme im Sinne der Bürger und wenden Schaden von der Gemeinde ab. Um unsere Ziele weiterzuverfolgen, wollen wir als Gemeinde so lange wie möglich selbständig bleiben und mit zehn Leuten in der Gemeindevertretung zusammenarbeiten, die den Ort im Blick haben, statt mit einer SVV, die sich um eine große Stadt und mehrere Ortsteile kümmern muss", erklärt der Pinnower Gemeindevertreter.

Weil man in der Region bekannt ist, werde man seit Monaten zum Schöneberger Wechselwunsch und dem Ärger über den langwierigen Prozess angesprochen. "Ihr seid die Klammerer hören wir immer wieder von Schönebergern und Schwedtern. Aber wir klammern nicht, weil Herr Krause das so will. Wir wollen ein eigenständiges Pinnow, um selbst zu entscheiden, mitzureden, was in unserem Ort passiert. Das ist unsere Verantwortung für unsere Gemeinde", sagen die drei Pinnower.

"Ich möchte auf keinen Fall, dass durch die derzeitige Situation aus Freundschaften Feindschaften entstehen oder Misstrauen wird", erklärt Walter Kotzian. Deshalb wünsche man sich, dass das Innenministerium zeitnah eine Entscheidung trifft und alles sachlich zu Ende gebracht wird, damit alle wieder den Kopf frei haben und nicht weiter Verwaltungskapazitäten gebunden sind, die für andere Aufgaben dringender benötigt werden.