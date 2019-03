Mobile Wohnungsabnahme in Vorbereitung

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Im Krankenhaus gibt es die elektronische Patientenakte, bei der städtischen Wohnungsgesellschaft WHG die digitale Mieterakte. Von der Buchhaltung über die Mieterverwaltung bis hin zur Betriebskostenabrechnung – vieles läuft bereits digital. Dank einer speziellen Software. Etliche Unternehmen in der Branche bedienen sich bundesweit des Programms Immotion, entwickelt von der GAP Group.

Auf Anregung der Eberswalder WHG haben sich mehr als ein Dutzend Wohnungsunternehmen aus Ostdeutschland jetzt zum Arbeitskreis Region Ost zusammengeschlossen. Mit dem Ziel des fachlichen Austausches zu Fragen der weiteren Digitalisierung der Kundenkommunikation und der Unternehmensführung. Mit an Bord ist auch der Software-Entwickler und Anbieter aus Bremen.

"Die Oberfläche des Programms ist für alle gleich. Trotzdem gibt es natürlich bei jedem Unternehmen spezifische Anforderungen. Wünsche, die Software den besonderen Bedürfnissen anzupassen", erklärte Kathleen Weiß, in der WHG als Teamleiterin für Organisation in Verantwortung stehend . Deshalb sei ein enger Kontakt zu GAP wichtig. Gleichzeitig brauche es einer Interessenvertretung, um die Herausforderungen und technischen Anforderung schneller und effizienter zu meistern. Dabei könne man durchaus von den Erfahrungen anderer Wohnungsunternehmen profitieren. Etwa wenn es um die Themen Aufbau eines digitalen Archivs und Umsetzung der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung geht.

Auch Fragen der Schnittstellen sowie der schnelleren Datenauswertung bewegen viele Vermieter, wie bei der Gründung des Arbeitskreises deutlich wurde. "Wir haben Anfang 2017 die digitale Mieterakte eingeführt", so Weiß. Seither laufe der Schriftverkehr bzw. die Erfassung online. Schrittweise werden zurückliegende Unterlagen digitalisiert. Wobei der Mietvertrag selbst, ein wichtiges Dokument, nach wie vor in Papierform ausgehändigt und aufbewahrt wird, wie Andrea Gotza, Leiterin der Abteilung Rechnungswesen in der WHG, versicherte. Aufgrund der wachsenden Bedeutung digitaler Prozesse stocke die Eberswalder Gesellschaft das IT-Ressort auf. Am 1. April beginne dort ein zweiter Kollege. Nächstes Projekt sei die Einführung der mobilen Wohnungsabnahme.

Markus Hanne, Geschäftsführer von GAP, erklärte bei der Auftaktrunde: "Wir wollen uns der Kritik stellen und in den Dialog treten." Fragen der Schnittstellen und der Automatisierung trieben auch sein Unternehmen um. Die Anforderungen der Praxis aus erster Hand zu erfahren und sich im Gespräch Lösungen anzunähern, dafür biete der Arbeitskreis Ost eine "spannende Plattform".

Der Arbeitskreis vereint größere und kleinere Vermieter. Zu letzteren gehört beispielsweise auch die Arbeiterwohlfahrt Eberswalde mit etwa 800 Wohnungen. Die kommunale WHG hat aktuell um die 5800 Wohnungen im Bestand.