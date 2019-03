Chance für Auszubildende in Fernost

Christopher Braemer

Frankfurt (Oder) (MOZ) Frankfurt. Am Dienstag hat eine Delegation um Abdul Karim Rahman Hamzah, Minister des malaysischen Bundesstaates Sarawak in Südostasien, die Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg (IHK) besucht, um ein Austauschprogramm für Auszubildende zu unterzeichnen. Dieses Abkommen ermöglicht es Auszubildenden aus der Region, ab September einen Monat Praktikum im malayischen Bundesstaat Sarawak im Nordwesten der Insel Borneo zu absolvieren. Mit dabei waren Vertreter der Verwaltung, der IHK Ostbrandenburg und der Europa-Universität Viadrina.

"Ich finde es ist wichtig, dass die Azubis aus der Region nicht nur europa-, sondern auch weltweit unterwegs sind. Die Regierung hat gemerkt, dass das wichtig ist, um die Attraktivität der Ausbildung im Vergleich zum Studium zu erhöhen", betonte Eliza Rößler, IHK-Mobilitätsberaterin am Dienstag. Beide Seiten hatten sich an der Ausschreibung für "AusbildungWeltweit" beteiligt, einem Austauschprogramm der Bundesregierung, das die berufliche Ausbildung attraktiver machen soll. Namhafte Unternehmen aus Malaysia wie etwa die Beraterfirma haben sich in dem Rahmen bereit erklärt, Auszubildende aus Deutschland zu betreuen.

"Ich mag an Ostbrandenburg, dass die Dinge simpel sind, aber funktionieren", sagte Sim Ling Ling von Consultingunternehmen Ethos Connect International aus Sarawak bei dem Treffen. Dann lobte sie die Gastfreundschaft in der Region und die guten Englischkenntnisse seiner Bewohner. Über das Bundesinstitut für berufliche Bildung in Bonn kam die Geschäftsfrau vor zwei Jahren nach Ostbrandenburg, wo sie bis heute gute Kontakte pflegt.

Staatsminister Abdul Karim Rahman Hamzah, zuständig für die Bereiche Tourismus, Kunst, Kultur, Jugend und Sport, lobte die deutsche Technologie als Weltspitze und betonte seine Offenheit gegenüber dem Austausch mit der Region. Auch Viadrina-Vize-Präsident Jürgen Neyer betonte bei dem Treffen, dass die Europa-Universität für Bildungskooperationen offen sei.

Die angehende Hotelmanagerin Nadine Lang aus Bad Saarow und Frieda Thevarajah, zukünftige Bürofachkraft, sind die ersten beiden Auszubildenden, die im September nach Sarawak reisen.