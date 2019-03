Trommelwirbel im Rathaus

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Eine besonderes Konzert war Montagabend im Angermünder Ratssaal zu erleben. Bürgermeister Frederik Bewer hatte die erfolgreichen Teilnehmer am Regionalfinale "Jugend musiziert" eingeladen. Beim festlichen Empfang dabei waren auch die Familien, Freunde, Musiklehrer und Förderer der Schüler.

"Musik ist viel mehr als das, was wir hören. Durch Musik kommt man auch miteinander in Kontakt", so Frederik Bewer. "Ich als Bürgermeister denke darüber nach, wie wir dieser gesellschaftlichen Aufgabe noch mehr gerecht werden und sie als Stadt wertschätzen können, um ihr den Rahmen zu bieten, die sie verdient hat", versicherte er.

Diesmal gab es für die Vertreter beim Regionalwettbewerb keinen Gutschein fürs Strandbad und Blumen wie im vorigen Jahr. Der dafür eingeplante Betrag von 120 Euro wird für den Wiederaufbau der Greiffenberger Mühle gespendet. Durch die Aktion "Aus 1 mach 3", bei der jeder mitmachen kann, stocken die Ostdeutsche Sparkassenstiftung und die Sparkasse die Summe auf 360 Euro auf. "Vielleicht werdet ihr ja vom Mühlenverein eingeladen oder gebt dort ein Konzert", meinte Frederik Bewer. Zur Erinnerung überreichte er jedem jungen Musiker eine Urkunde der Stadt. Diese gaben dann einige Kostproben ihres Könnens und wurden zwischendurch vom Bürgermeister interviewt. Die Anwesenden erlebten ein vielseitiges, stimmungsvolles Konzert. Den Auftakt machten Dien Link Bui am Klavier und Felix Gröger mit dem Fagott. Die beiden Erstplatzierten von der Kreismusikschule Uckermark sind zum Landeswettbewerb "Jugend musiziert" delegiert.

Etwas lauter wurde es, als die Perkussion-Solisten der Uckermärkischen Musik- und Kunstschule Angermünde Anton Maier, Jonathan Zimmermann und Theresa Urban am Schlagzeug loslegten. Sie haben ganz unterschiedliche Probenräume, war zu erfahren, und zwar im Wohnzimmer, im elterlichen Arbeitszimmer beziehungsweise auf dem Dachboden.

Carolin Kaufmann spielte ein Stück auf ihrem Akkordeon. Stimmgewaltig, ausdrucksstark und lächelnd präsentierte sich die Sängerin Clara Mehnert, die diesmal nicht wie gewohnt von Konstantin Krause, sondern dem Lehrer Thomas Hayn am Keyboard begleitet wurde. Auch sie und Perkussionist Jonathan Zimmermann werden Angermünde beim Landeswettbewerb vertreten.

Clara sang zum Abschluss noch einmal zur Musik der Band "Downtown Friends", zu der Norwin Brandstädter, Oliver Mayer, Marek Herold, Marten Gadenne, Johannes Mehnert und Julius Kienappel gehören.

Mit einem kleinen Büfett und Gesprächen klang der unterhaltsame Abend aus.