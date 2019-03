Bauen wenn andere Ferien machen

Loch an Loch: In den Sommerferien soll die Zufahrt zum Schulgebäude gepflastert werden. Schon im vergangenen Jahr hat die Einrichtung ihren neuen Anstrich erhalten. Das gilt zumindest für die Vorderseite. Fließen die Fördermittel, soll das Werk in diesem Jahr vollendet werden. © Foto: Marco Marschall

Joachimsthal Noch ist der Weg zur Grundschule zwischen Kita und Gymnasium eine Huckelpiste. Das soll sich im Sommer ändern, Elterntaxis aber ein Riegel vorgeschoben werden. Der Zeitplan für die Umfeldgestaltung ist eng gestrickt. Im September steht ein runder Geburtstag an.

Den sogenannten Bildungscampus und seine Umfeldgestaltung haben Joachimsthals Stadtverordnete schon lange auf dem Tableau. Die Buswendeschleife ist fertig und auch der Gehweg, der dahinter zu Kita und Schule führt. In diesem Jahr kommen die Zuwegung, die zwischen den Einrichtungen Kita, Hort, Gymnasium und Georg-Büchner-Grundschule verläuft, sowie der Bereich rund um die Schulküche an die Reihe, deren Umbau ebenfalls für 2019 geplant ist.

Zur jüngsten Stadtverordnetenversammlung hat Stefan Grohs vom Ingenieurbüro für Bauplanung Eberswalde das Vorhaben vorgestellt, das zunächst eher unspektakulär daherkommt. Der Weg soll auch künftig in einer Schleife um die grüne Insel vor dem Grundschulhof herumverlaufen – allerdings nicht in Form der Huckelpiste, wie derzeit der Fall. Noch reiht sich in diesem Bereich sowie auf der Zufahrt zur Schulküche hinter dem Hauptgebäude Loch an Loch. Künftig soll alles befestigt werden, die wilden Parkplätze an der grünen Insel wegfallen. Wie diese Befestigung aussieht, werde sich, so Bürgermeister René Knaak-Reichstein auf Anfrage der Märkischen Oderzeitung, wohl erst mit der Ausschreibung zeigen. Angedacht sei Pflaster. Asphalt wird es wohl nicht werden. Doch letztlich entscheide auch das Budget.

Das sieht für die Umfeldgestaltung 417 000 Euro vor. Für die Stadt ist es mit die größte Investition in diesem Jahr. Auf stolze 374 300 Euro beläuft sich der Eigenanteil für die Maßnahme. Es fließen 42 700 Euro Fördermittel.

Auch in die Parkflächen hinter der Schule kommt mit den beabsichtigten Arbeiten mehr Ordnung. Vorgesehen sind eine bordfreie Stellplatzanlage und insgesamt 48 Stellplätze. Um die Schulküche herum führt dann eine Feuerwehrumfahrung. Direkt am Gebäude sollen künftig keine Pkw mehr parken.

Die Parkflächen und die Zuwegung sind allein für die Kraftfahrzeuge des Schulpersonals beziehungsweise für Zulieferer gedacht. Allerdings könnte der neue Pflasterweg auch Elterntaxis verlocken, die Steppkes um die Wendeschleife bequem bis zum Tor zu fahren. Dem allerdings will die Stadt mit einem herunterklappbaren Poller vorn an der Zufahrt vorbeugen. Eine Schranke mit Chipsystem wurde in der Stadtverordnetenversammlung schon jetzt als zu kostspielig eingeschätzt.

In der Beratung, an der auch Grundschulleiter Jörg Goßlau teilnahm, einigten sich die Stadtverordneten außerdem auf mehr Fahrradständer. So sollen die Ständer an der bisherigen Stelle auf dem Schulareal verdoppelt werden und im unteren Bereich am Heidereiterweg eine kleinere Möglichkeit zum Abstellen der Drahtesel geschaffen werden. Je nach Kosten auch mit Überdachung.

Die Herausforderung beim Projekt könnte der eng gestrickte Zeitplan sein. "Ziel ist es, Anfang September fertig zu sein", erklärte Planer Stefan Grohs. Die Schulleitung würde das freuen, sind doch vom 11. bis 13. September Feierlichkeiten an der Einrichtung geplant. Das Gebäude wird 60. Auch die geplanten Fluranstriche müssten deshalb möglichst vorher erledigt werden. Bevor es an die Farbtöpfe geht, sollte die neue Brandmeldeanlage installiert sein. Wie Schulleiter Jörg Goßlau informierte, wurde diese am Donnerstag in Betrieb genommen. Damit ist der Weg für die Anstreicher frei.

Gestrichen werden soll in diesem Jahr auch noch der Rest des Schulgebäudes. Außerdem ist der Umbau der ehemaligen Schulküche zu Sporträumen angedacht. Wie Planer Stefan Grohs herausstellte, gebe es dann besonderen Abstimmungsbedarf mit den Arbeiten zur Umfeldgestaltung. Die Planung will sein Büro nun soweit vorbereiten, dass schon vor den Sommerferien, die am 20. Juni starten, mit den Bauarbeiten begonnen werden kann. Ende April, zur letzten Joachimsthaler Stadtverordnetenversammlung in dieser Legislatur, könnte es deshalb bereits um die Vergabe der Arbeiten gehen.