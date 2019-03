"Was sie hinterlässt, ist ein großer Schatz"

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Der Tod von Hildegard Schneider (1928-2019) in Neuzelle berührt viele, die sie kannten. Und das sind sehr, sehr viele. "Hildchen", wie Neuzelles Bürgermeister Dietmar Baesler sie nennt, hat so viel für den Ort und darüber hinaus getan, dass es schwer war, diesen Namen zu überhören oder zu übersehen.

Der Bürgermeister hat nach eigenen Angaben bereits mit dem Heimatkreis gesprochen, den Hildegard Schneider ins Leben rief und dem sie bis zuletzt vorstand. Möglicherweise soll es eine Gedenkveranstaltung für sie geben. Das müsse aber unter anderem noch mit den Pfarrern besprochen werden. Eine große öffentliche Beerdigung hingegen wird es nicht geben. Ganz im Gegenteil. Hildegard Schneider möchte auch nach ihrem Tod möglichst niemandem zur Last fallen und vor allem kein großes Brimborium auf dem Friedhof.

Er werde noch mit dem Ortsbeirat über eine mögliche postume Ehrung sprechen, erklärte Dietmar Baesler. In den sozialen Medien wurde ein Gedenkstein für Hildegard Schneider vorgeschlagen. Eine Dame schreibt: "Ihr Erbe sollte bewahrt werden. Was sie als geschriebene, fotografierte und als Sachgegenstände bewahrte Dokumente hinterlässt, ist ein großer Schatz, der es verdient, in einem Museum aufbewahrt zu werden." Möglichkeiten der Ehrung gibt es einige. Nach anderen Persönlichkeiten werden beispielsweise immer wieder auch Wege und Straßen benannt. Wenn Sie eine Idee haben, wie Erinnerung an Hildegard Schneider aussehen kann, melden Sie sich bei uns.

