In Jacobsdorf brodelt es

Jan-Henrik Hnida

Jacobsdorf (MOZ) Vorwürfe über angeblichen Alkoholmissbrauch in der Freiwilligen Feuerwehr Jacobsdorf spalten den Ort. Viele Einwohner würden nun auch ihren Dorfladen meiden, sagt Anne Schmidt (*Name von der Redaktion geändert). Sie ist die Mutter eines der beiden Feuerwehrmänner, die die Zustände in der Wehr anprangern.

"Schmidt (*) ist doch schon bei der Berliner Feuerwehr rausgeflogen", sagt ein Jacobsdorfer Anwohner. Der Mann sitzt im einzigen Dorfladen mit zwei Kollegen beim Mittagessen. "Das ist wieder so ein Gerücht, was hier über meinen Sohn verbreitet wird", schaltet sich die Ladenbesitzerin ein. Ihr Sohn könne mit Papieren belegen, dass er sich ordnungsgemäß von der Berliner Feuerwehr abgemeldet hat.

Sie habe sich eigentlich nicht in die Angelegenheiten ihres Sohnes einmischen wollen, sagt Anne Schmidt. Doch seit ihrem Sohn und Feuerwehrmann Klaus Müller (*) "sexuellen Beleidigung" einer Kameraden vorgeworfen worden sein soll, würden viele Einwohner sie mit Misstrauen behandeln. "Der Umsatz meines Ladens ist eingebrochen." Außerdem habe sie von einem benachbarten Mädchen erfahren, dass dieses den Laden nicht mehr betreten dürfe.

Im Dorf würden nun sogar Gerüchte des "sexuellen Missbrauchs" kursieren, sagt die Mutter. Die Kameradin, gegen die eine Anzeige von Schmidt und Müller (*) wegen Verleumdung vorliegt, wollte sich am Dienstag nicht äußern.

Auch im Landratsamt in Beeskow hält man sich bedeckt. Zu den Vorwürfen der "sexuellen Beleidigung" könne man keine Stellung nehmen, teilt der persönliche Referent des Landrates, Christian Stauch, mit, "da wir nicht in das Verfahren eingebunden sind."

In der Jacobsdorfer Feuerwehr rumort es seit einiger Zeit. Gegen Schmidt und Müller (*) läuft ein Ausschlussverfahren. Gründe wurden offiziell nicht genannt. Grundsätzlich könne während der Probezeit der Ausschluss ohne Begründung erfolgen, teilt Stauch dazu mit. Zum Thema des übermäßigen Alkoholkonsums bei der Wehr, den Schmidt und Müller (*) anprangern, meint Stauch, dass man bei geselligen Runden den Genuss von Alkohol nicht unterbinden solle. "Der Spaß hört auf, wenn es zur Trunkenheit am Steuer oder zu Einsätzen alkoholisierter Kameraden kommt", betont der Referent.

"Ein Bier nach dem Einsatz ist okay", meint auch Werner-Siegwart Schippel, Präsident des Landesfeuerwehrverbands Brandenburg. Während der Ausbildung und bei Einsätzen dürfe nicht getrunken werden. Von den Vorfällen in Jacobsdorf habe er noch nicht gehört, sagt Schippel. "In meiner sechsjährigen Amtszeit ist mir noch kein solcher Fall untergekommen", sagt er. Falls die Vorwürfe der "sexuellen Beleidigung" oder des Alkoholmissbrauchs zutreffen, müsse der Träger des Brandschutzes Disziplinarverfahren gegen einleiten. Ansonsten warte er das Ausschlussverfahren ab.

Odervorlands Amtsdirektorin Marlen Rost sagt, dass ein Bier nach Feierabend okay sei, sogar "zur Kameradschaftspflege gehört". Sie will den Feuerwehrleuten Rückendeckung geben. "Ich werde eine Versammlung einberufen. Wenn jemand persönlich angegriffen wird, kann er sich rechtlich wehren", sagt die Verwaltungschefin.

"Die Vorwürfe gegen den Ortswehrführer stimmen nicht", sagt eine Jacobsdorferin an ihrem Gartenzaun. Er müsse härter durchgreifen, damit so ein "Gequatsche von Neidern" gar nicht erst entstehe, findet sie. "Es wird so viel für die Kinder gemacht und für ein gutes Dorfleben", würdigt sie die Arbeit der Feuerwehr.

Andere Bewohner haben nichts vom Streit gehört. "Weder von Alkoholtrinken noch von sexuellen Beleidigungen weiß ich etwas", sagt ein Spaziergänger. "Ein Bier nach dem Einsatz ist doch normal", findet eine ältere Frau. Sie und ihr Mann seien seit der Wende Mitglied in der Jacobsdorfer Feuerwehr. "Hier im Dorf wird einiges übertrieben", sagt die Frau über die Alkoholmissbrauchsvorwürfe.

"Es scheint irgendwo der Wurm drin zu sein", schreibt eine Mutter auf Facebook. Ihre zwei Kinder gehen in die Jugendfeuerwehr. Sie findet: "Der öffentliche Streit ist Kindergarten. Die beiden Parteien müssten miteinander reden".

Vor wenigen tagen hat Peter Schmidt (*) dieser Zeitung Fotos zukommen lassen. Sie zeigen Rückenschilder, wie sie auf der Einsatzkleidung von Feuerwehrleuten üblich sind, mit der Aufschrift "Backofenmuschis Feuerwehr Jacobsdorf". Das sei ein "dummer Gag" einer befreundeten Feuerwehr gewesen, der sie öfter etwas in ihrem Steinbackofen gebacken hätten, rechtfertigt der Jacobsdorfer Ortswehrführer seine Truppe. Die Schilder lägen ungenutzt im Schrank und seien natürlich nicht bei Einsätzen getragen worden.