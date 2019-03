Liebenwalder Feuerwehr fehlen die Mitglieder

Volkmar Ernst

Liebenwalde (MOZ) Technisch ist die Liebenwalder Feuerwehr bestens ausgestattet. Doch vor allem tagsüber fehlen oft die Kräfte, um anstehende Einsätze absichern zu können. Bei 32 Alarmierungen konnte die Freienhagener Truppe in 15 Fällen beispielsweise gar nicht ausrücken, weil das Personal fehlte.

Das geht aus dem Rechenschaftsbericht mit den Einsatzzahlen für das Jahr 2018 hervor, den Stadtbrandmeister Heiko Müller den Mitgliedern des Stadtparlamentes vorlegte. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr 255 Alarmierungen. Dazu gehören 126 Brandeinsätze und 129 "Technische Hilfeleistungen". Die Brandeinsätze noch weiter unterteilt, gab es elf Gebäudebrände, 58 Wald-, 34 Feld- und weitere 20 Kleinbrände. Einmal musste ein Fahrzeug gelöscht werden, zweimal schlugen Brandmeldeanlagen an. Vor allem die Zahl der Wald-, Feld- und Kleinbrände bereitete den Feuerwehrleuten Probleme, denn bei einer Vielzahl dieser Einsätze wird als Ursache Brandstiftung vermutet.

Aufgrund dessen hatten Liebenwalde und das Löwenberger Land gemeinsam eine Belohnung von 10 000 Euro ausgelobt, um des Feuerteufels habhaft zu werden. Sollte es erforderlich sein, die Auslobung zu verlängern, soll auch das geschehen.

Bei den technischen Hilfeleistungen wird weiter unterteilt in 43 Verkehrsunfälle, vier Einsätze bei Gashavarien, 13 Öleinsätze sowie 26 in der Natur. Darunter fallen die Arbeiten, wenn beispielsweise durch Sturm Äste herabgefallen oder Bäume geborgen werden müssen. 13 Mal wurden die Feuerwehrleute um Tragehilfen gebeten, außerdem sind im Bericht 12 Tür-Notöffnungen sowie 18 sonstige Einsätze verzeichnet.

Von den 255 Einsätzen 2018 fielen laut Müller 159 in den Zeitraum von 6 bis 17 Uhr und von den abermals 120 auf die Wochentage von Montag bis Freitag. Diese Zahlen offenbaren nun auch das Dilemma, vor dem die Truppe steht. Insgesamt hat die Feuerwehr 157 Mitglieder, 69 im aktiven Dienst mit einem Durchschnittsalter von 39 Jahren, sowie 40 in der Kinder- und Jugendfeuerwehr und 48 in der Alters- und Ehrenabteilung. Doch reiche eine Personaldecke von 69 Kameraden nicht aus, um die von einer Wehr geforderten Schutzziele zu erreichen, heißt es in dem Bericht. Insbesondere tagsüber komme es deshalb immer wieder vor, dass die Ortsfeuerwehren entweder mit verminderter Einsatzstärke oder, wie in Freienhagen geschehen, gar nicht ausrücken könnten, so das Fazit des Stadtbrandmeisters.

Alarmierende Zahlen, auf die die Stadtverordneten durchaus reagieren wollen, um den aktiven Mitgliedern der Wehr sozusagen den Rücken zu stärken. Vorgeschlagen wurde deshalb eine Werbekampagne, um weitere Mitglieder für die Mitarbeit in den Löschgruppen zu akquirieren. Ob das den gewünschten Erfolg bringt, darf allerdings bezweifelt werden. Denn das eigentliche Problem besteht darin, dass viele aktive Feuerwehrleute eben nicht in Liebenwalde und seinen Ortsteilen, sondern in anderen Orten arbeiten. Doch wer tagsüber in Oranienburg, Hennigsdorf oder Berlin ist, kann nicht gleichzeitig in Hammer oder Freienhagen sein.

Zumindest technisch ist die Truppe in Liebenwalde jedoch gut ausgestattet, und da machen die Kommunalpolitiker auch künftig keine Abstriche. Noch in diesem Monat soll der neue Mannschaftstransportwagen (MTW) übergeben werden, der georderte Einsatzleitwagen ELW wird im August erwartet. Für das neue Tanklöschfahrzeug (TLF) steht als möglicher Termin der Auslieferung der November.

Wer sich für Feuerwehrtechnik interessiert und sich vielleicht sogar vorstellen kann, in der Truppe mitzuarbeiten, der sollte sich das Osterfeuer im April und den August vormerken. Dann soll es jeweils einen Tag der offenen Tür geben, als ein weiterer Schritt zur Mitgliederwerbung.