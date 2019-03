Schauen und Ausprobieren - Töpfereien laden ein

Manuela Bohm

Friesack (MOZ) 49 Werkstätten laden am kommenden Wochenende in Brandenburg zum bundesweiten Tag der offenen Töpfereien in Werkstätten und Ateliers ein. Bereits zum 14. Mal können Interessierte die Aktion nutzen, um hinter die Kulissen zu schauen.

Der Ton, die Glasur, die Muster und das handwerkliche Geschick des Töpfers machen jedes Stück Keramik einzigartig. Die handwerkliche und gestalterische Vielfalt können Besucher an den Tagen der offenen Töpfereien erleben. Es beteiligen sich auch zwei Werkstätten im Havelland, Samstag und Sonntag von 10.00 bis 18.00 Uhr.

"An diesem Wochenende im März bekommen Gäste einen tiefen Einblick in die kreative Welt des Töpferhandwerks. Selbst einmal ein Stück Ton auf der Töpferscheibe zu drehen, das Material zu formen oder vorgefertigte Stücke mit eigenen Motiven zu bemalen – all das ist in zahlreichen Werkstätten möglich", wirbt die Handwerkskammer (HWK) Potsdam. In Friesack öffnet Nicole Willmann ihre Töpferei "Keramik am Rhinkanal". Sie ist am Rhinkanal 6 zu finden. Sie zeigt am Wochenende ihre Frühjahrsausstellung und bietet Werkstattführungen an. All ihre Stücke sind aus Steinzeugton auf der Töpferscheibe gedreht. "Und werden in von mir entwickelten Glasuren von Hand glasiert", heißt es auf www.keramikvomrhinkanal.de.

Zudem stellt Julia Striefler sich und ihre Werkstatt "Ju Keramik" in Haage, Dorfstraße 43, im Amt Friesack, vor. Dort können sich Interessierte umschauen, Kaffee und Kuchen genießen bzw. selbst schöpferisch tätig werden. Die Gäste können kleine Figuren modellieren. "Ton ist sehr vielseitig. Er lässt sich kneten, modellieren, drehen, schnitzen, bedrucken, bemalen, einritzen uvm. Die Arbeit mit diesem Material gibt mir alle Freiheiten, mit Farben und Formen zu experimentieren", informiert sie die Leser auf ihrer Internetseite www.ju-keramik.de. Alle teilnehmenden Betriebe in Brandenburg finden sich auf www.tag-der-offenen-toepferei.de.