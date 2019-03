Dezernent sieht Politik im Zugzwang

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Im Frühsommer 1929, das ist bald 90 Jahre her, hatte sich Werner Forßmann als junger Assistenarzt am Auguste-Viktoria-Krankenhaus im Selbstversuch den ersten Herzkatheder der Medizingeschichte gelegt und damit die Kardiologie revolutioniert. Die Stadtverordnete Ilona Pischel vom Bündnis Eberswalde wäre am Ziel ihrer Wünsche gewesen, wenn sie erreicht hätte, dass dem Nobelpreisträger im Jubiläumsjahr posthum die Ehrenbürger-Würde verliehen wird. Doch obwohl sie bereits seit 2017 Verbündete für ihren Vorschlag sucht, dürfte ein entsprechender Beschluss des Stadtparlamentes ausbleiben. Und dies nicht nur, weil vor der Kommunalwahl am 26. Mai die Zeit knapp ist und nach dem Urnengang zunächst viele Formalien zu erledigen sind.

Die Eberswalder Rathausspitze wird von sich aus nicht aktiv werden. Das hat Jan König, für Kultur Bildung und Soziales zuständiger Dezernent, in seiner Antwort auf eine Anfrage der Fraktion klargestellt. "Wir verschließen uns ausdrücklich nicht der inhaltlichen Erörterung darüber, ob Werner Forßmann zum Ehrenbürger ernannt werden sollte, Wir möchten mit diesem Ansinnen aber auch keine kontroverse Diskussion befördern, die dem medizinischen Werk und damit auch dem Ansehen der Person sowie unter Umständen seinen Nachkommen schadet", schreibt der Dezernent. Gerade dieser Aspekt erfordere neben der angebrachten Sensibilität eine große Zustimmung und Einigkeit des politischen Raums, insbesondere der Stadtverordnetenversammlung, aber auch der breiten Öffentlichkeit, fügt Jan König hinzu, ohne auf den Makel einzugehen, der nach Einschätzung einiger Kritiker auf dem Lebenslauf des Arztes lastet. Werner Forßmann war bereits 1932 in die Hitler-Partei NSDAP eingetreten, bevor die Nazis die Macht übernahmen. Die Frage, ob er dennoch als Mitläufer einzustufen ist und ob seine moralische Weste als Mitläufer eine sauberere wäre, ist in Eberswalde bisher nicht öffentlich diskutiert worden. Immerhin dürfte es an der politischen Gesinnung Werner Forßmanns gelegen haben, dass der schon 2015 vom Lionsclub initiierte erste Vorstoß, ihn zum Ehrenbürger zu ernennen, nie zur Abstimmung gebracht wurde.

In seiner Antwort an das Bündnis Eberswalde weist der Dezernent darauf hin, dass die Leistungen des Mediziners in der Stadt bereits heute anerkannt und gewürdigt werden. Das ehemalige Klinikum Barnim trage seinen Namen und das Museum erinnere an seine fachlichen Verdienste, indem es den Herzkatheder thematisiere und die Verleihung des Nobelpreises an ihn erwähne. Gleiches erfolge durch die Stele im Eingangsbereich des Werner-Forßmann-Krankenhauses. Grundsätzlich seien weitere Ehrungen vorstellbar, betont Jan König.