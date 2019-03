Neuer Regionalplaner ist ein Rückkehrer

Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) Axel Kolax ist ein Rückkehrer: Der gebürtige Frankfurter gibt seinen Job in der Greifswalder Kreisverwaltung des Landkreises Vorpommern-Greifswald auf, um Regionalplaner in Oderland-Spree zu werden. Ab April wird er Mitarbeiter der Regionalen Planungsstelle in Beeskow sein. Der 33-Jährige hat sich den Mitgliedern des Ausschusses Regionalplanung und Regionalentwicklung der Planungsgemeinschaft in ihrer Beratung im Frankfurter Rathaus vorgestellt. Der Geograf ersetzt Regionalplaner Matthias Rose, informierte der Leiter der Planungsstelle Wolfgang Rump.

Er stellte dem Ausschuss den Gliederungsentwurf für den neuen Integrierten Regionalplan vor. Er soll frühestens 2024 vorliegen. Zum Abschnitt Hochwasserschutz erklärte Rump: Eine fachrechtliche Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiet gebe es für die Spree, aber noch nicht für die Oder. BUND-Vertreter Hans-Joachim Börner forderte die Berücksichtigung des Trinkwasserschutzes in der Planung. Der lange, trockene Sommer 2018 habe den Grundwasserspiegel erheblich sinken lassen.