Generationswechsel in der Union

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Jüngere Leute, frische Ideen – vor einem Generationswechsel steht die Angermünder CDU. Der neue Ortsverbandschef Jochen Beutgen will die Macht der Union in der Stadtverordnetenversammlung verstärken. Sein Credo: "Angermünde will wachgeküsst werden."

Frischen Wind wirbelt Jochen Beutgen in die Angermünder CDU. Der 44-Jährige will mehr Leute mit politischem Engagement gewinnen und den Stadtverband umkrempeln. Jochen Beutgen ist Kaufmann von Beruf, hat vor nicht allzu langer Zeit gemeinsam mit Geschäftspartnerin Sarah Wiener Gut Kerkow übernommen. Die neue Wahlheimat hat es ihm nicht nur wirtschaftlich und landschaftlich angetan, sondern auch politisch. Als der Bürgermeister-Wahlkampf in Angermünde tobte, hat es ihn "in den Fingern gejuckt", weil kein eigener CDU-Kandidat aus der Region zur Verfügung stand. "Als Neuer sehe ich manches mit anderem Blickwinkel", sagt er. "Und wenn man etwas machen will, dann richtig."

Schnell hat er erkannt, dass die Parteibasis gestärkt werden muss. Also schart Beutgen neue Leute um sich. Zehn Eintritte in den Ortsverband innerhalb eines Jahres – ein Anfang. Die Christdemokraten wollen zeigen, dass in der gesamten Angermünder Parteienlandschaft und in der Stadtverordnetenversammlung ein Generationswechsel bevorsteht. Bei der ländlichen Bürgergemeinschaft ist ein ähnlicher Prozess im Gange. "Wir haben die CDU wieder aufgeweckt und machen ein Angebot an die Bevölkerung, sich zu beteiligen", erklärt der Ortsvorsitzende.

Mit regelmäßigen publikumsträchtigen Veranstaltungen zu politischen Themen haben die Unionsmitglieder in den vergangenen Monaten auf sich aufmerksam gemacht. Es kommen namhafte Leute zu öffentlichen Vorträgen. "Wir sind kein geschlossener Club im Hinterzimmer. Die Menschen wollen mitdiskutieren. Dazu laden wir ein."

Die Zeit eilt, denn schon zur Kommunalwahl prescht die CDU vor. Im Kreis wollen die Christdemokraten so viele Stimmen und Mandate wie möglich sammeln, um der Landrätin aus eigenen Reihen eine Mehrheit zu sichern. Jochen Beutgen steht ganz vorn auf sicherem Listenplatz 2. Doch ihm ist eine starke bürgerliche Kraft gerade auch im Angermünder Parlament wichtig. "Wir gehen mit einer Mischung aus erfahrenen Kommunalpolitikern und neuen Gesichtern in den Wahlkampf. Gerade das ist ein spannendes Angebot."

An Themen mangelt es nicht. Angermünde findet ohnehin gerade zu einer neuen Identität. "Berlin boomt gerade, da können alle Städte in der ersten und zweiten Reihe gar nichts falsch machen", so Beutgen. "Wenn Angermünde jetzt die richtigen Akzente setzt, kann es davon profitieren." Die CDU setzt auf den Halbstunden-Takt nach Berlin, auf Nachtzüge in die Hauptstadt, auf Impulse in der Stadtentwicklung und die Schließung Städtischer Brachen sowie Digitalisierung. Mit Bildungsangeboten könne man Pendler anziehen. Doch das neue Credo ist nicht nur "Wohnen auf dem Lande", sondern hier "Leben und arbeiten". In der Zukunft müsse Angermünde auf die Kreativwirtschaft setzen, die hier günstige Bedingungen vorfände. Mit mehr Wertschöpfung in der Lebensmittelbranche und Stärkung des traditionellen Handwerks greift die CDU ein altes Thema auf, hinter dem Touristiker und Regionalproduzenten stehen.

Durch die verkehrsgünstige Ausgangslage kommen neue Leute gerade hier in der Stadt an. Angermünde müsse sich als "Verteilzentrum für Initiativen" verstehen.

Geschäftspartnerin Sarah Wiener macht nicht mit in der CDU. Sie kandidiert für die österreichischen Grünen bei der Europawahl. Wie passt das zusammen? "Wir arbeiten seit Jahrzehnten vertrauensvoll zusammen, haben unterschiedliche Ansichten, was sich aber gegenseitig befruchtet."