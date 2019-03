Anwohner sprechen von Frevel

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Nach Baumpflegearbeiten erhebt sich im Stadtteil Finow ein Sturm der Empörung. Den Verantwortlichen wird vorgeworfen, etliche Kastanien, Ahorne und Co. regelrecht verstümmelt zu haben. Die Rathausspitze begründet die radikalen Schnitte mit ihrer Verkehrssicherheitspflicht.

Bernd Pomraenke ist fassungslos, wütend und traurig. In der Einwohnerfragestunde der Stadtverordnetenversammlung wirft der Finower den Ausführenden vom stadteigenen Bauhof vor, "alles falsch gemacht zu haben, was man bei einem Kopfschnitt falsch machen kann". Aktuell stünden noch 15 Kastanien in der Kastanienallee. "Wie viele davon überleben werden, bleibt abzuwarten", argwöhnt der Kritiker. Nach dem Trockenstress des vergangenen Sommers und nun ohne Köpfe mit dicht am Stamm abgeschnittenen Ästen, viele davon so hohl, dass Wasser und Pilze eindringen könnten, da würden wohl ein paar Bäume mehr absterben als bei der letzten Aktion, fürchtet Bernd Pomraenke und spricht damit einen Baumpflege-Einsatz von vor zehn Jahren an, der genauso schiefgegangen sei. "Ist das vielleicht sogar gewollt, um die Bäume endlich nachhaltig loszuwerden?", fragt der Finower aufgebracht.

Auch Günter Riedel ist sauer. Der Anwohner argumentiert in einem Brief an die MOZ im Namen einer Arbeitsgruppe Wohngrün, "die große Teile der Finower Bewohner vertritt". Und ist überdies mit Mitgliedern des an der Hochschule gegründeten Baumforums in Kontakt getreten, denen es beim Anblick des in Finow begangenen Baumfrevels ebenfalls den Atem verschlagen habe. "Überwiegend sind die Köpfschnitte so tief angesetzt, dass eine Wundheilung nicht mehr möglich ist und eindringendes Wasser (Frost!) und Krankheitserreger den Baum vorzeitig zum Absterben bringen", heißt es in seinem Schreiben. Eine sorgfältige Analyse der im Auftrag des Baudezernates 2008 vorgenommenen Baumpflegearbeiten in Finow habe ergeben, dass danach je nach Baumart 40 bis 50 Prozent der Bäume abgestorben seien oder den Einsatz stark geschädigt überlebt hätten. "Die damals stattgefundene Auswertung mit der Stadtverwaltung ist zum Leidwesen von uns Ehrenamtlern wieder einmal vergessen worden", urteilt Günter Riedel weiter. Deshalb seien die Vertreter der AG Wohngrün und des Baumforum übereingekommen, diese Vorgehensweise zur Anzeige zu bringen.

Für Bernd Pomraenke, der übrigens Mitglied in der AG Wohngrün ist, und Günter Riedel steht fest, dass die Zuständigen im Rathaus verkennen, wie wichtig Bäume für das Stadtklima seien. "Bäume spenden Schatten, durch Verdunstung über das Laub wird die Luft gekühlt, Laub assimiliert Kohlendioxid und gibt dafür Sauerstoff ab, Laub dämmt den Schall und Laub bindet Staub – und dies gerade auf gepflasterten Straßen", hebt Bernd Pomraenke hervor. Nicht zu vergessen die Bienen und andere Insekten, die von den Blüten der Bäume leben, sowie die Vögeln, die jetzt nicht mehr in den Baumkronen nisten könnten.

Auch Gunter Riedel streicht heraus, dass mehr Stadtgrün Temperaturausgleich, weniger Hitze, höhere Luftfeuchte, mehr Sauerstoff und Schatten und letztlich mehr Insekten und Vögel bedeute. "Besonders in Zeiten des Klimawandels ist es dringend erforderlich, diese Vorteile zu erwirken", betont er.

Im Stadtparlament hat sich Eberswaldes Baudezernentin Anne Fellner für das engagierte Eintreten fürs Stadtgrün bedankt. Dass die Baumpflegearbeiten in Finow derart radikal ausfallen mussten, sei bedauerlich, jedoch aus Gründen der Verkehrssicherheit notwendig gewesen. "In den betroffenen Finower Straßen sind ja noch zu DDR-Zeiten sogenannte Kopfbäume gepflanzt worden. Da sich deren neuen Triebe nicht mit dem Stammholz verbinden, können sie schneller ausbrechen", sagt die Baudezernentin. Zudem habe sich während der Arbeiten gezeigt, dass einige der betroffenen Bäume Faulstellen aufgewiesen hätten. "Im Wissen um den unschönen Anblick, den Kopfbäume nach dem Einsatz der Motorsäge bieten, haben wir uns bewusst dafür entschieden, jedes Jahr nur einige Straßen auszuwählen", betont Anne Fellner.

Den Kritikern der Ende Februar abgeschlossenen Baumpflegearbeiten bietet die Baudezernentin einen Termin mit den Mitarbeitern des städtischen Bauhofes an, der durchaus zeitnah in Finow stattfinden könne.