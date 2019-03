Aufregende Abenteuer im Regenwald

Auf Entdeckertour: 17 Schüler aus dem Albert-Schweitzer-Gymnasium in Eisenhüttenstadt hatten die Chance, die Deutsche Schule und deren Schüler in Medellín, Kolumbien, kennenzulernen. Natürlich gehörten auch einige Ausflüge zum Programm der Jugendlichen. © Foto: privat

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Kontakt zwischen der Deutschen Schule im kolumbianischen Medellín und dem Albert-Schweitzer-Gymnasium in Eisenhüttenstadt hat eine neue Ebene erreicht. Erstmals sind Schüler der Stahlstadt nach Südamerika gereist, haben Land, Leute und Schule kennengelernt.

Wildwasserrafting im Regenwald, überall Sonne und auf dem Schulcampus frische Säfte und dazu leckeres Maisbrot. Im Gedanken sind Pauline Grund und Anna Scherer noch ziemlich oft in Kolumbien unterwegs. Gemeinsam mit 15 weiteren Schülern aus dem Albert-Schweitzer-Gymnasium in Eisenhüttenstadt und zwei Lehrern haben sie der Partnerschaft mit der Deutschen Schule in Medellín mehr Leben eingehaucht.

Zwei Wochen lang waren sie vor Ort, haben die zweitgrößte Stadt Kolumbiens sowie die Region drumherum entdeckt, und vor allem auch den Schulalltag kennengelernt. "Es war wunderschön, unvergesslich" schwärmt Pauline Grund aus der zehnten Klassenstufe. "Die Menschen, die Erlebnisse. Da sind einfach alle wahnsinnig freundlich. Man läuft durch die Stadt und die Leute lächeln." Anna Scherer aus der elften Klasse nickt und lächelt auch gleich wieder bei der Erinnerung an das Abenteuer Kolumbien. Was ihr als erstes einfällt, wenn sie daran zurückdenkt? "Die Erlebnisse im Naturpark, der Regenwald, das war etwas ganz Neues. Das war Natur, wie man sie aus dem Erdkundebuch kennt." Vor der Abreise hatte sie ein paar unklare Bilder im Kopf, das Wort Entwicklungsland fällt. "Aber dann war ich hier und total positiv überrascht." Wie auch die anderen Gymnasiasten lebten die zwei jungen Damen in den zwei Wochen bei Gastfamilien. Die hatten sie vorher über Skype schon ein bisschen kennengelernt. "Meine Gastschülerin war sogar schon an unserem Gymnasium", erzählt Anna.

Wie das geht? Ganz einfach: Seit fast vier Jahren gibt es einen regen Kontakt zwischen dem Albert-Schweitzer-Gymnasium und der Deutschen Schule in der kolumbianischen Metropole. Und der kam durch Carsten Held, Lehrer am Gymnasium, zustande. Der war nämlich vor einigen Jahren mal von Studienkollegen, die in Medellín arbeiten, eingeladen worden und konnte sich die Schule ansehen. Da er spanische Kontakte für die eigenen Schüler vermisste, die Spanisch lernen, blieb man in Kontakt. Über Skype wurde telefoniert und irgendwann kamen die ersten kolumbianischen Schüler nach Eisenhüttenstadt. Auch aktuell sind wieder zwei da, die ein halbes Jahr am Gymnasium unterrichtet werden, vor allem um ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. Nun ist – auch dank des Sponsorings von lokalen Unternehmen – aus dem einseitigen Besuchsprogramm ein richtiger Austausch geworden, der fortgeführt werden soll.

Die Verständigung in Medellín hat jedenfalls gut geklappt. "Wir haben dreisprachig kommuniziert", berichtet Pauline Grund. Hauptsächlich habe man in ihrer Gastfamilie Spanisch gesprochen, dann Deutsch. Und wo es nicht anders ging, musste Englisch herhalten oder eben die Hände, die Füße oder der Gesichtsausdruck halfen. "Das hat schon gepasst." Anna berichtet, dass ihre Gastschwester so gut Deutsch konnte, dass es gar keine Probleme gab.

Viel schwieriger fiel Pauline da schon das Aufstehen. Ihre Familie wohnte nämlich etwas abseits der Schule, wo der Unterricht um 7.20 Uhr beginnt, die Schüler aber schon um 7 Uhr da sein müssen. "Da waren wir anderthalb Stunden mit dem Bus unterwegs", erzählt sie. Das bedeutete, der Wecker klingelte um 4.30 Uhr.

Dennoch sind beide restlos begeistert von Land und Leuten, obwohl sie auch die arme Seite des dortigen Lebens gesehen haben. Sie wollen wieder hin, vielleicht mal für sechs Monate. So lange skypen sie, naschen von den vielen mitgebrachten Süßigkeiten und pflegen ihre Armbänder als Erinnerung an die aufregende Zeit.