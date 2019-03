Kritik an Verzögerung der Schleusen-Sanierung

Thomas Pilz

Bredereiche (MOZ) Scharfe Kritik wird am Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) des Bundes geübt, weil sich die Reparatur der Havel-Schleuse Zaaren zwischen Bredereiche und Zehdenick um Monate verzögert und der Wassertourismus die gesamte Saison davon betroffen sein wird.

Das Bündnis für Wasserstraßen, dem auch die Wassertourismus-Initiative Nordbrandenburg (WIN) angehört, richtete einen Appell an das zuständige Bundesverkehrsministerium. "Hilfeleistung für die betroffenen Unternehmen und konkrete Unterstützung bei einer Überführung von Booten auf dem Landweg" seien bereitzustellen. Das Bündnis fordert "einen schnellstmöglichen Abschluss der Bauarbeiten an der Schleuse Zaaren unter Anwendung sämtlicher zur Verfügung stehender Beschleunigungsmöglichkeiten wie Mehrschichtbetrieb und einer Schleusung von Hand". Der Wassertourismusbranche würde ein Schaden in Millionenhöhe zugefügt. Etliche Unternehmen seien in ihrer Existenz bedroht, der Region entgingen immense Gästezahlen. Der Verlust von Stammkunden sowie der Imageschaden würden in den kommenden Jahren nachwirken, so das Bündnis.

Der Durchlass soll bis einschließlich August dieses Jahres unpassierbar sein. (pilz)