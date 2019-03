Mit dem Kulturbus durchs Oderbruch

Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Das Oderbruch: Wo früher das Gemüse en masse produziert wurde und die Gänse gediehen, ist heute eine Kulturlandschaft im eigentlichen Wortsinne zu finden. Künstler, die aus Ton oder Glas Dinge fertigen, die den Alltag verschönern, Maler und Zeichner, die sich von der Landschaft inspirieren lassen, (Natur-)Fotografen, die die Stimmungen einfangen, kleine Cafés, urige Kneipen, Gasthäuser und Restaurants unterschiedlicher Couleur, Übernachtungsmöglichkeiten in Pensionen, Ferienwohnungen und früheren Kolonistenhäusern. Ein vielfältiges Angebot, das sich dem Besucher bietet. Nur erschließt es sich ihm ohne Auto nicht wirklich. Zu weit sind die Wege in der charakteristischen Landschaft.

Das soll sich nun ändern: Der "Oderbus" wird ab Ostern und bis Oktober Touristen und Oderländer von Bad Freienwalde durch das Oderbruch zu kulturellen und kulinarischen Zielen bringen. Als Haltepunkte für die neue Oderbuslinie 879 sind ab Bad Freienwalde zum Beispiel das Fontane-Haus in Schiffmühle, das Flutzeichen in Neuranft, das Theater am Rand in Zollbrücke oder auch Neulewin, Altlewin und Altwriezen angedacht.

Bis in die Stadt Wriezen geht es dann bequem. Im Zwei-Stunden-Takt, mit der Möglichkeit, aus- und wieder einzusteigen, Fahrräder mitzunehmen. Und das alles zum regulären VBB-Tarif. Und mit der Option, am Sonnabend – nach dem Theaterbesuch zum Beispiel – noch den letzten Zug in Eberswalde zu erwischen. Eine große Chance für die Region und ihre Besucher, sind die Initiatoren – das Theater am Rand in Zollbrücke und die Bad Freienwalder Tourismus GmbH – überzeugt.

Groß war auch die Resonanz auf die erste Probefahrt, an der neben Tourismus-Chefin Ilka Krüger jüngst auch Intendant Tobias Morgenstern und Oberspielleiter Thomas Rühmann teilnahmen, Schauspieler Jens-Uwe Bogadtke, Regisseur Christian Schmidt sowie Vertreter des Landkreises Märkisch-Oderland und der Städte Wriezen und Bad Freienwalde.