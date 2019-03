Schönheitskur für Magistralbrücke

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Rund eine Million Euro wird die Stadt Eisenhüttenstadt in diesem Jahr ausgeben, um die Magistralbrücke über den Oder-Spree-Kanal zu sanieren. Es kommt zu Verkehrseinschränkungen, eine Vollsperrung ist aber nicht notwendig.

Es ist die teuerste Investitionsmaßnahme in diesem Jahr in Eisenhüttenstadt: Für rund eine Million Euro muss die Magistralbrücke in der Straße der Republik, die über den Oder-Spree-Kanal führt, saniert werden. Die letzte Brückenprüfungen hatte eine umfangreiche Mängelliste ergeben.

Die gute Nachricht für die Autofahrer: "Es erfolgt keine Vollsperrung des Straßenverkehrs auf der Brücke", erklärt Michael Reichl, Leiter des Fachbereiches Stadtentwicklung in der Stadtverwaltung. Allerdings gibt es Einschränkungen auf der vierspurigen Fahrbahn. "In der ersten Phase werden die nördlichen Fahrspuren – also die Richtung Innenstadt – gesperrt", so Reichl. "Der Verkehr wird auf der Südseite der Brücke im Begegnungsverkehr geleitet." Als pro Fahrtrichtung steht dann im Brückenbereich nur eine Fahrspur zur Verfügung. In der zweiten Phase werden dann die beiden Fahrspuren in Richtung Wohnkomplex VI gesperrt. Auch dann stehen nur zwei Fahrbahnen pro Richtung zur Verfügung. Die geplante Bauzeit soll von Anfang April bis Anfang des nächsten Jahres dauern.

Schon im vergangenen Jahr wurden erste Sanierungsmaßnahmen erledigt, wovon die Autofahrer nichts mitbekommen haben. Die Brückenpfeiler wurden durch große Stahlbolzen verstärkt und die Zugverankerung des Bauwerkes, das sich immerhin 112 Meter über den Oder-Spree-Kanal erstreckt, stabilisiert.

In diesem Jahr wird auch auf der Unterseite der Überführung ein Hauptteil der Arbeiten stattfinden und die Brücke von einer unnötigen Last befreit. Denn dort befinden sich noch Fernwärme- und Gasleitungen, die schon längst außer Betrieb sind, die Brücke nur unnötig belasten. Ebenfalls an der Unterseite wird Korrosionsschutz angebracht.

Auf der Brücke werden unter anderem die Geländer erneuert und Schutzplanken neu aufgestellt. Letzteres ist eine Sicherungsmaßnahme, die verhindern soll, dass wenn Fahrzeuge von der Fahrbahn abkommen sie die Gelände durchbrechen und möglicherweise in den Kanal stürzen.

Auch die Fahrbahn wird in Ordnung gebracht, wobei nicht komplett erneuert. So ist vorgesehen, die Beschichtung und Fugenanschlüsse zu erneuern, ebenso den Plattenbelag des Anschlussbereiches vom Geh- und Radweg zur Brücke. Die Fahrbahn an sich wird instandgesetzt. Das gilt auch auch für den Geh- und Radwegbelag. Auch sollen alle Fugen in den Asphaltbelägen erneuert werden, erklärt Michael Reichl. Die Maßnahme wird auch dafür genutzt, dass die alten Straßenlaternen durch neue ersetzt und auf LED-Beleuchtung umgestellt werden.

Neben der Magistralbrücke wird auch einige Meter entfernt die Fußgängerbrücke über den Kanal, die den VI. Wohnkomplex und die Insel verbindet, saniert. Dort geht es aber vor allem darum, dass die Beton-Widerlager erneuert werden müssen. Dafür wird die eigentliche Brücke angehoben. Die Arbeiten an dem Bauwerk, das dem Wasser- und Schifffahrtsamt gehört, sollen im März beginnen.

Insgesamt ist die Stadt für 18 Brücken im Stadtgebiet zuständig.