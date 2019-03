Neue Geschäfte in der Magistrale

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Schon lange beklagen Händler den Leerstand in der Magistrale und vermissen Geschäfte zum Einkaufen. Nun haben zwei Läden neu eröffnet, ein dritter ist in Planung. Auch zieht die Verbraucherzentrale noch in diesem Jahr um.

15 Jahre stand der Laden in der nördlichen Karl-Marx-Straße leer. Zu DDR-Zeiten war dort ein Geschäft für Kunstgewerbe, später für Rollläden untergebracht. Seit Montag nun können Kunden dort Bettwäsche und anderes für den Schlaf- und Wohnbereich kaufen. Der 22-jährige Maximilian Kartzke hat sich mit dem Handelshaus Kamske selbstständig gemacht. Der Einzelhandelskaufmann belieferte zunächst über einen Onlineshop vor allem Hotels, jetzt durch den Laden richtet er sich an private Käufer. Die bekommen dort zum Beispiel Decken mit Wunschmaßen.

Warum sich der junge Existenzgründer für genau diesen Standort entschied, hat viele Gründe: "Das Zentrum ist nah und eine Bus- und Bahnhaltestelle liegt vor der Tür", sagt er. Mit seiner Mutter, die bei ihm angestellt ist, will er Frankfurt aufleben lassen und auch mit Polen zusammenarbeiten. Er hatte sich gegen ein privat vermietetes Geschäft entschieden. Kartzkes Vermieter, die Wohnungswirtschaft, ist froh, "dass ein junger Frankfurter sich hier etwas aufbauen möchte", sagt Christa Moritz von der Wowi und ergänzt: "Wir setzen für die Belebung der Magistrale auf einen guten Branchenmix." Anfang des zweiten Halbjahres soll außerdem die Verbraucherzentrale in die neuen Räumlichkeiten einziehen.

Aktuell sei die Magistrale zu 92,5% ausgelastet. Die drei noch leerstehenden Einheiten könnte man auch als Büros, Serviceräume oder an Banken vermieten. "Stattdessen führen wir Gespräche, um Handel und Gastronomie zu stärken", sagt sie. Annette Springsguth, Inhaberin des Naturalia Biomarkts, findet gut, dass sich die Wowi "einen Kopf macht". Der Heimtextilladen sei eine schöne Ergänzung zum Rest, auch Schuhgeschäfte gebe es nicht mehr so viele. Neben ihrem Biomarkt, wo jetzt ein Brautmoden-Showroom ist, soll ein Schuhladen eröffnen.

Die erste Lieferung habe im Zoll festgesteckt, gerade werde die Frühlings- und Sommerkollektion angefertigt, informiert Sinan Demirtas von dem Familienbetrieb, dem auch das Brautgeschäft an der Ecke Slubicer Straße gehört. "Es gibt zu viele Büros und Dienstleister in der Magistrale", sagt er. "Wir sind mit den Frankfurtern zufrieden. Das sind sehr kauffreudige Leute. Aber es gibt nichts zu kaufen."

Seit Freitag gibt es zumindest für weibliche Einkäufer einen neuen Anlaufpunkt. Im "Frauenzimmer" wird Bekleidung in Größe S bis XXXL angeboten. "Einigen ist die italienische Mode vielleicht schon aus den Filialen in Kühlungsborn oder Cottbus bekannt, der Stil ist unverwechselbar", schwärmt Christa Moritz. Diese Belebung der Stadt findet auch Katrin Gabbert, Inhaberin vom No. 1 Mode Express direkt neben dem Frauenzimmer, gut. Was daraus werde, entscheiden jedoch die Frankfurter. Wenn sie die Läden nicht annehmen, herrsche wieder Leerstand, mahnt sie.