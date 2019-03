Kapitän einer starken Mannschaft

Stolz auf das neue Kita-Gebäude: Letschins Ortsvorsteher Manfred Neubauer sieht in der Einrichtung auch ein Angebot an junge Familien, sich Letschin als Wohnort zu wählen und dort die Kinder in guten Händen zu wissen. © Foto: Ulf Grieger

Ulf Grieger

Lebus (MOZ) Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai werden die Gemeindevertretungen, ehrenamtlichen Bürgermeister und Ortsbeiräte sowie der Kreistag neu gewählt. Die MOZ hat Mandatsträger um eine Bilanz gebeten. Heute: Letschins Ortsvorsteher Manfred Neubauer (65/SPD).

Rund 30 Jahre ist es her, dass Manfred Neubauer in die Kommunalpolitik kam. Pfarrer Klaus Seyfried, nach der Wahl 1990 auch Gemeindevorsteher von Letschin, hatte den Schmiedemeister zu den Montagsgesprächen ins Pfarrhaus eingeladen. Zusammen mit Jutta Lieske und einigen anderen wollte er einen wirklichen Neuanfang und trat der "Sozialdemokratischen Partei in der DDR" bei, der SDP, die später in der SPD aufging. Seither ist Neubauer Gemeindevertreter und seit der Bildung der Großgemeinde auch Mitglied im Ortsbeirat.

Dort wirkte er eher in der zweite Reihe. Bis zum Tod von Günter Fetting im Januar 2015. Als stellvertretender Ortsvorsteher musste Manfred Neubauer, dem das öffentliche Reden so gar nicht lag, nun den Ortsteil repräsentieren lernen. Was ihm heute, nach vierjährigem Üben, auch immer besser gelingt. Dies auch mit Unterstützung der anderen Ortsbeiratsmitglieder Sieglinde Treptow, Mario Forner, Matthias Brückner und Norbert Kaul. Als langjähriger leidenschaftlicher Fußballspieler sieht sich Neubauer in der Funktion des Mannschaftskapitäns. "Wir sind eine starke Truppe", schätzt er ein. Und freut sich schon auf die nächste Wahlperiode.

Gelegenheiten zu öffentlichen Auftritten gab es einige. Besonders stolz ist Neubauer auf den Anbau an der Kita Letschin. "Damit konnten wir ein deutliches Zeichen dafür setzen, dass junge Leute herzlich willkommen sind. Dass sie hier gute Bedingungen für ihre Kinder haben, sie in der Kita oder im Schulzentrum und im Sportkomplex, der gerade erneuert wird, gefördert werden."

Gleich an zweiter Stelle nennt der Ortsvorsteher, der sich im Mai erneut zur Wahl stellen will, den Straßenbau in der Siedlung. Abgesehen von einiger Kritik an den Straßenausbaubeiträgen, habe nur positive Reaktionen gegeben. Die Lebensbedingungen hätten sich für die Bewohner deutlich verbessert.

Besonders freut es den 65-Jährigen, dass die Nachfrage nach Bauland im Dorf rasant gewachsen ist. "Das wird auch eine Aufgabe für den nächsten Ortsbeirat sein: Baulandflächen zu finden für die wachsende Nachfrage durch bauwillige Familien", schätzt er ein. Und noch eine Aufgabe sieht er. Es gebe Misstände, an denen sich bereits einige Gemeindevertretungen die Zähne ausgebissen haben. Das seien die immer mehr verfallenden Gebäude mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen und die Spekulationsobjekte. "Auch die Einbeziehung der Kreisverwaltung hat bislang keine Ergebnisse gezeigt", bedauert Neubauer. Da aber immer mehr Letschiner ihre Häuser verschönern, fallen Gebäude wie die alte Post, das Landambulatorium oder der alte Schuhladen immer mehr auf.

Aufgewertet habe die Gemeinde die Plattenbausiedlung am östliche Ortsrand. Der Spielplatz werde gut angenommen, freut sich der Ortsvorsteher. Und in diesem Jahr werde der Gehweg am Weidenweg, eine wichtiger Verbindung von diesem Bereich ins Dorfzentrum, instandgesetzt. Ohne dabei die Anlieger zur Kasse bitten zu müssen. Engen Kontakt pflege der Ortsbeirat zur Ortswehr unter Leitung von Christian Zupp. Dass der beim Gemeindehof angestellt ist, passe genau ins Konzept der Letschiner. Um die Einsatzbereitschaft der Wehr am Tage zu sichern, werden die Arbeitsplätze dort bevorzugt mit Brandschützern besetzt. Neubauer lobt ausdrücklich die Arbeit des Teams. Der Ortsbeirat ist aber auch Motor so wichtiger Festveranstaltungen wie des Maibaumfestes am 30. April und des Adventsmarktes, den Ortsbeirat und SPD-Ortsverein gemeinsam organisieren.

Konnte der Ortsbeirat das Vermächtnis von Günter Fetting bewahren? "Ich denke schon, dass er mit dem Erreichten zufrieden wäre", sagt Neubauer. Die Tradition der von Fetting eingeführten Geburtstage des Monats werde fortgesetzt. Und auch der Friedhof habe sich in ein Schmuckstück verwandelt.